Por Redação O Sul | 8 de julho de 2022

O presidente dos EUA John F. Kennedy acena de seu carro, ao lado da primeira-dama Jacqueline Kennedy, pouco antes de ser assassinado. (Foto: Reprodução)

O ex-primeiro-ministro japonês Shinzo Abe, de 67 anos, morreu nesta sexta (8), após ser baleado enquanto fazia um discurso na cidade de Nara, no oeste do Japão. A morte chocou o país, onde mortes por armas de fogo são muito raras.

Além dele, outros líderes políticos já foram assassinados até mesmo durante exercício do cargo. Somente nas Américas, mais de 15 presidentes ou ditadores foram assassinados desde o século 19. Os casos na região se concentram entre os anos 1870 e 1960, e quatro deles foram nos Estados Unidos – nenhum ocorreu no Brasil.

Jovenel Moïse

Aproximadamente um ano atrás, o à época presidente da Haiti, Jovenel Moïse, foi baleado dentro de sua residência. Na situação, homens armados invadiram a casa de Moïse e atiraram contra ele. A mulher do ex-presidente disse ter se fingido de morta, mas percebeu os criminosos vasculhando a casa em busca de documentos.

John F. Kennedy

Um dos casos mais famosos de morte entre líderes políticos é o de John F. Kennedy, à época presidente dos EUA. Ele foi alvejado por disparos enquanto fazia uma aparição pública em 22 de novembro de 1963.

Segundo as autoridades, Lee Oswald foi quem deu o tiro fatal do sexto andar de um depósito de livros contra o presidente que desfilava pelas ruas de Dallas, no Texas. Dias depois Oswald foi assassinado diante de policiais por Jack Ruby, um dono de boate no Texas, sem nunca ter admitido ter sido ele o atirador.

Além de Kennedy, outros três presidentes americanos foram assassinados. Abraham Lincoln foi assassinado em um atentado durante uma exibição de teatro em 1865. Em 1881, James Garfield também foi assassinado, dessa vez em uma estação de trens em Washington.

Outro americano morto foi William McKinley, baleado enquanto visitava uma exposição em Buffalo, no estado de Nova York.

América latina

Na região central, a República Dominicana teve três líderes assassinados: Ulises Heureaux (1899), Ramón Cáceres (1911) e Rafael Trujilo (1959). El Savador também viu seu presidente Manuel Enrique Araújo morrer por um atentado com tiros e golpes de facão em 1913. O México perdeu um líder em 1920 quando Venustiano Carranza foi atacado enquanto andava a cavalo.

Na América do Sul líderes do Equador, Peru e Uruguai também foram mortos.

África

Por ser um continente marcado por diversas guerras civis, a África registra diversos casos de assassinatos políticos. Entre eles, um dos mais lembrados é o de Anwar Sadat, do Egito. Ele morreu em 1981 quando membros da oposição conseguiram se infiltrar no exército e o mataram durante uma parada militar em Cairo.

Outro líder importante foi Patrice Lumumba, membro responsável pela independência da República Democrática do Congo, ele foi eleito primeiro-ministro em 1960, porém, não durou muito no cargo. Após sofrer um golpe de estado foi perseguido, capturado e morto pela oposição.

Europa

A Europa não é isenta desses acontecimentos. Olof Palme foi primeiro-ministro da Suécia entre 1969 e 1976 e voltou ao cargo em 1982 ficando até 1986. Palme foi assassinado quando saia de um cinema em Estocolmo. O caso foi um mistério por anos no país nórdico.

