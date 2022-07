Mundo Escândalos tornaram Boris Johnson um risco político para os conservadores britânicos

Por Redação O Sul | 8 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Premiê é primeiro do país a ser acusado de crime enquanto estava no cargo. (Foto: EBC)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nos últimos anos, o agora demissionário primeiro-ministro britânico Boris Johnson demostrou uma espécie de superpoder: a sua falta de vergonha. E uma ampla resistência a críticas que foram desde piadas de humoristas até acusações de compadrio, corrupção, incompetência e infidelidade, sem efeito sobre sua ascensão política no Reino Unido e até mesmo fora dele. Ao menos até esta semana.

Mas enquanto os conservadores do Reino Unido já se deliciaram um dia com sua capacidade de se manter no cargo, não importando o que seus muitos críticos jogassem contra ele, a ousadia de Johnson agora é um grande problema. Johnson pode não sentir constrangimento, mas seus colegas acabaram sendo afetados indiretamente.

Finalmente forçado a anunciar sua renúncia na quinta-feira (7), Johnson acabou sendo o primeiro primeiro-ministro britânico derrubado não por vergonha pessoal, mas por uma vergonha coletiva.

Depois de conquistar uma notável maioria parlamentar em 2019, Johnson enfrentou escândalo após escândalo. Houve a desastrosa resposta à pandemia precoce do Reino Unido, que incluiu o próprio primeiro-ministro quase morrendo de covid.

Em seguida, houve acusações de compadrio e corrupção, incluindo negociações duvidosas com oligarcas russos e uma redecoração de Downing Street às custas de um rico doador. Com sua renúncia ao cargo de líder do Partido Conservador, nesta semana, abriu-se um caminho para a escolha de um novo primeiro-ministro.

“Partygate”, o nome cativante dado a um escândalo envolvendo festas pandêmicas que quebram as regras em Downing Street (a residência oficial do premiê), rendeu a ele a primazia de ser o primeiro acusado no país por um crime enquanto estava no exercício do cargo de primeiro-ministro.

E embora ele tenha se tornado premiê em 2019 depois de prometer “fazer o Brexit”, seu governo ainda está atolado nos detalhes sórdidos, ameaçando até desistir de seu próprio acordo sobre a fronteira da Irlanda do Norte.

Há muitos outros escândalos para listar. Aquele que finalmente virou seu próprio governo contra ele é um exemplo sombrio de falta de vergonha política em ação. Sabe-se que Johnson sabia das alegações contra Chris Pincher, um membro conservador do Parlamento e que recentemente renunciou ao cargo de vice-chefe após acusações de assédio sexual.

Downing Street disse inicialmente que o primeiro-ministro não sabia das alegações anteriores quando o promoveu. Logo, foi forçado a retroceder e reconhecer que Johnson havia de fato sido informado. Na noite de terça-feira, dois antigos políticos leais – os ministros Rishi Sunak e Sajid Javid – renunciaram ao seu governo. Em 24 horas, dezenas de outros o seguiram.

Um primeiro-ministro normal também poderia ter renunciado. Johnson, para o bem ou para o mal, nunca obedeceu às normas. “Sua única renúncia política, como secretário de Relações Exteriores de Theresa May, foi simplesmente o primeiro passo de uma campanha bem-sucedida por seu cargo”, escreveu Butler.

Na quarta-feira, Johnson apontou o tamanho histórico de sua vitória eleitoral de 2019 como justificativa para ignorar todo o resto. “Francamente, o trabalho de um primeiro-ministro em circunstâncias difíceis quando você recebe um mandato colossal é continuar, e é isso que vou fazer”, disse ele no Parlamento.

Isso até poderia ter funcionado em outro momento. A política parlamentar britânica é impulsionada por ciclos informais de escândalos, vergonha e sacrifício. Johnson havia causado um curto-circuito nessa rotina.

Desgaste

Ele teve os escândalos, mas nunca a vergonha, enquanto outros foram seu sacrifício. Johnson sobreviveu a um voto de desconfiança de seu próprio partido no mês passado, mas a escala dos votos contra ele levou muitos a sugerirem que ele deveria renunciar de qualquer maneira.

Mas se o ritmo implacável dos escândalos não desgastou o primeiro-ministro, desgastou seus aliados. Eles perceberam que estavam sendo manchados por sua reputação, em vez de queimados por ela.

“Podemos não ter sido sempre populares, mas fomos competentes em agir no interesse nacional”, escreveu Javid sobre o Partido Conservador em sua carta de renúncia. “Infelizmente, nas circunstâncias atuais, o público está concluindo que agora não somos nenhum dos dois”.

A velocidade e a escala das demissões do governo de Johnson nesta semana são diferentes de tudo na história política britânica recente. Aqueles que se voltam contra Johnson o fazem porque ele se tornou um passivo, e não um ativo.

“A mensagem é que este partido quer ter um futuro depois de Johnson”, escreveu Darren Lilleker, professor de comunicação política da Universidade de Bournemouth, ao analisar as várias cartas de demissão de integrantes do governo britânico apresentadas em meio à crise política na terra da Rainha.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo