Acontece Kit de viagem de férias deve incluir cobertura vacinal para diferentes doenças

Por Redação O Sul | 28 de dezembro de 2022

A imunização é essencial principalmente se a viagem for para o exterior ou para regiões brasileiras com recomendações específicas. Foto: Reprodução Foto: Reprodução

Com a retomada dos planos de férias e de viagens, principalmente nesta época do ano, o planejamento, além da escolha do destino, deve incluir detalhes voltados aos cuidados com a saúde e bem-estar. E um item importante nesta lista é a cobertura vacinal completa para diferentes doenças, principalmente se a viagem for para o exterior ou para regiões brasileiras com recomendações específicas.

Em qualquer situação, essa rotina pode ser facilitada por meio do Panvel Clinic, ecossistema de serviços que estendem o papel da farmácia no cuidado dos clientes, contribuindo para a prevenção e sucesso de eventuais tratamentos. Através de salas especiais instaladas em lojas da rede, é possível realizar as vacinas exigidas para diversos destinos, além das previstas pelo calendário do Ministério da Saúde. Atualmente, 85 filiais da rede contam com o serviço.

O atendimento é feito por profissionais farmacêuticos habilitados. O portfólio da rede oferece vacinas para diferentes faixas etárias, incluindo H3N2 tetravalente, febre amarela, tríplice bacteriana, pneumocócicas 13, rotavírus, hepatites A e B, meningite B e ACWY, tríplice viral, varicela, herpes zoster, HPV, entre outras. Nas viagens ao exterior, por exemplo, são dezenas de países que exigem o Certificado Internacional de Vacinação ou Profilaxia (CIVP) para febre amarela com requisito de entrada em seu território. No entanto, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) alerta que as exigências destes territórios podem ser alteradas a qualquer momento. Por isso, é importante que os viajantes consultem as informações disponibilizadas pelo Consulado ou Embaixada do destino escolhido. Mesmo para viagens dentro do Brasil, a recomendação é ter a cobertura em dia de vacinas como a tríplice viral (contra sarampo, caxumba e rubéola), hepatite A, hepatite B e dengue.

Além da diversidade de canais para realizar a compra da vacina, o cliente pode acessar o site ou WhatsApp do Panvel Clinic (51 3218-9000) para conferir previamente a disponibilidade de serviços e horários da loja escolhida. A Panvel recomenda ao cliente buscar orientação com seu médico se tiver alguma dúvida sobre a cobertura vacinal. Mais informações podem ser obtidas em www.panvel.com/vacinas.

