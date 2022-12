Acontece Governo inaugura, na Secom, novo espaço multiuso para modernizar a comunicação com a sociedade

Por Redação O Sul | 28 de dezembro de 2022

O governador destacou a importância da comunicação para a democracia e para a aproximação do Estado com o cidadão. Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini

Uma nova sala multiuso da Secretaria de Comunicação (Secom) foi inaugurada no Palácio Piratini, em Porto Alegre. Chamado de R1, o ambiente é equipado com tecnologia e infraestrutura para a realização de videoconferências, gravações e transmissões de alta qualidade, tendo como objetivo a transparência e a prestação de contas e de serviços ao cidadão por meio da informação.

A inauguração aconteceu no último dia 14 e contou com a presença do governador Ranolfo Vieira Júnior, da secretária de Comunicação, Zete Padilha, de secretários de Estado, da ex-titular da Secom Tânia Moreira e diretores de grupos de comunicação.

O governador destacou a importância da comunicação para a democracia e para a aproximação do Estado com o cidadão. “A comunicação pública é fundamental na relação com a sociedade. Prezamos pela boa comunicação e pela prestação de serviço. Com esse avanço em termos de tecnologia, o Estado vai conseguir se comunicar de maneira cada vez mais qualificada com os gaúchos, de forma direta ou por meio dos veículos de comunicação, sempre respeitando a liberdade de imprensa, que é um fato basilar da sociedade democrática”, disse Ranolfo.

Com 65 metros quadrados, a R1 fica no subsolo do Palácio Piratini, onde está instalada a Secom. Por meio do programa Avançar, o governo do Estado investiu cerca de R$ 1 milhão na qualificação do espaço – incluindo reforma e equipamentos. A sala agora conta com estrutura adequada para transmissões e gravações em alta qualidade e de forma ágil, ampliando o alcance e as possibilidades da comunicação pública na conexão com veículos de imprensa e com a sociedade.

“Representa um salto em tecnologia e modernização para a comunicação pública no Estado. Será possível realizar coletivas com qualidade de conexão e iluminação, que antes não tínhamos. A sala também oferece toda a estrutura para a realização de entrevistas e reuniões. Todos os anúncios e comunicados do Estado poderão ser realizados daqui de uma forma muito mais rápida e profissional. Além de favorecer a conexão com os veículos de comunicação e a sociedade, teremos também um espaço importante para a comunicação interna”, disse a secretária Zete Padilha.

O local está equipado com iluminação cênica e paredes móveis, que oferecem a possibilidade de uma mudança rápida de ambiente, além de chroma key, que permite a fusão de imagens. Também foi instalado um videowall com seis telas, conectado ao sistema Cisco, com câmeras e áudios integrados, permitindo a conexão em tempo real com qualquer parte do mundo, seja em reunião, curso ou entrevista coletiva com a imprensa.

“As novas tecnologias vieram para facilitar. Hoje o cidadão tem muitos recursos na mão, e é um compromisso da comunicação pública andar nessa mesma batida. Lá na ponta, o cidadão vai receber a informação pública com muito mais agilidade e qualidade, da mesma forma que recebe tantas notícias hoje em dia. A comunicação do Estado, agora, também entra neste circuito, informando e fazendo a prestação de contas para a população com mais velocidade e profissionalismo”, acrescentou Zete.

A R1 começou a ser utilizada para a realização de transmissões on-line ao vivo e videoconferências ainda em 2020, no início da pandemia de Covid-19. As lives realizadas pelo então governador Eduardo Leite eram transmitidas pelo YouTube do governo do Estado e atualizavam a população, em primeira mão, e a mídia sobre o panorama da pandemia no Rio Grande do Sul.

