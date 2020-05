Porto Alegre Lançada Campanha do Agasalho da Prefeitura de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 30 de abril de 2020

Prefeito agradeceu aos parceiros ao lado da primeira-dama, Tainá Vidal. Foto: Cesar Lopes/PMPA Prefeito agradeceu aos parceiros ao lado da primeira-dama, Tainá Vidal. (Foto: Cesar Lopes/PMPA) Foto: Cesar Lopes/PMPA

Com foco na solidariedade, a Prefeitura de Porto Alegre lançou nesta quinta-feira (30), de forma online e durante uma live, a Campanha do Agasalho 2020. Iniciada antes da chegada do frio intenso e durante o combate à pandemia do novo coronavírus, a campanha já deu a largada com 12 mil peças doadas por parceiros do projeto. O evento de lançamento ocorreu na V-Elo, e a campanha publicitária foi uma doação da Agência Morya. As emissoras Band RS, SBT, Grupo Record, Rede Pampa, Antena 1 e Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho passam a veicular gratuitamente o material da campanha.

Com o tema “Suas roupas já podem sair de casa para abraçar alguém”, este ano o atual cenário exige mudanças como a quarentena das roupas, que ficarão por 14 dias em um local arejado e ensolarado, para depois serem triadas e embaladas.

O prefeito Nelson Marchezan Júnior agradeceu a participação dos parceiros e disse que a ação tem um desafio maior nesta edição, que é a mobilização dos porto-alegrenses em meio à pandemia.

“ Este ano temos este diferencial, que por um lado nos deixa tão longe, mas por outro mostra mais uma vez a solidariedade dos porto-alegrenses”, disse o prefeito Nelson Marchezan Júnior.

A primeira-dama Tainá Vidal, que está à frente de diferentes campanhas solidárias da prefeitura, conta mais uma vez com a participação da sociedade, que já colabora em campanhas como Costurando Solidariedade, Adote uma Comunidade e Provador Solidário, entre outras ações. “Não temos que doar só peças. Temos que doar amor e carinho. A palavra de ordem é empatia”, afirma Tainá.

A presidente da Fasc (Fundação de Assistência Social e Cidadania), Vera Ponzio, lembra que a campanha já era necessária em anos anteriores e agora torna-se fundamental. “As baixas temperaturas no nosso estado, aliada à crise da Covid-19, nos convoca enquanto sociedade ao exercício solidário. Doar roupas limpas, que possam ser usadas por outros que precisam, é um ato de amor”, reforça. O secretário municipal de Desenvolvimento Social e Esporte, Itacir Flores, salienta a preocupação de que as doações cheguem a quem mais precise. “Todas as roupas doadas são registradas, triadas e catalogadas. Tudo com transparência para dar segurança a quem doar”.

Parceiros

Mais uma vez, a campanha conta com a participação de parceiros como a Rede Asun, Federação Israelita, Instituto Unicred RS, Unimed, Panvel, Instituto de Cardiologia, EstáFácil Estacionamentos, Ativa, Zigon, HMídia, Sinergy e LZ. A 99 vai dar voucher de desconto para corridas até pontos de coleta com drives thrus.

Beneficiados

Serão beneficiadas 142 organizações cadastradas na Fasc, além de albergues, Centros Pop, pessoas atendidas nos CRAS (Centros de Referência de Assistência Social) , CREAS (Centros de Referência Especializados de Assistência Social), CDI (Centros Dia do Idoso) e CRIPIs (Centros de Relações Institucionais e Participativas, povos indígenas e quilombolas).

Ações já confirmadas

Devido ao distanciamento social e ao fato de a maior parte dos tradicionais pontos de coleta estarem fechados, serão realizadas ações de drives thrus para o recolhimento de donativos. A primeira delas será dia 5 de maio, das 11h às 16h, na avenida Borges de Medeiros, na calçada do Largo Glênio Peres. Outras ações serão promovidas ao longo da campanha. As doações, ações e pontos de coleta podem ser acompanhados pelo Portal da Prefeitura e App #EUFACOPOA.

Pontos de coleta:

1. Paço Municipal – Centro Histórico

2. Central de Triagem – Múcio Teixeira, 33 – Menino Deus

3. EstaFácil Estacionamentos

Rua Dona Laura, 320;

Rua Comendador Caminha, 42.

4. Instituto de Cardiologia – Avenida Princesa Isabel, 395 – Santana

5. Rede Panvel

Avenida Borges de Medeiros,589 e 595 – Centro Histórico;

Avenida Wenceslau Escobar, 2857- Lj 04 – Cristal;

Avenida Edgar Pires de Castro, 1395 – Aberta dos Morros;

Avenida Cavalhada, 2351 – Cavalhada;

Rua Vinte e Quatro de Outubro, 742 – Moinhos de Vento;

Rua Zeca Neto, 38 – Cristo Redentor;

Rua Valparaíso, 698 – Jardim Botânico;

Rua Coronel Bordini,12- Auxiliadora;

Rua Silveiro, 1810 – Menino Deus;

Shopping Bela Vista – Avenida Nilópolis, 543 – Lj 5 – Petrópolis;

Viva Open Mall – Avenida Nilo Peçanha, 3200- Lj 48- Chácara das Pedras.

6. Rede Asun de Supermercados

Avenida Cavalhada, 2985 – Cavalhada;

Avenida Plinio Brasil Milano, 1609 – Higienópolis;

Avenida Francisco Trein, 687 – Cristo Redentor;

Avenida Bento Gonçalves, 68 – Azenha;

Estrada João Antonio da Silveira,1134 – Nova Restinga;

Rua Jacinto Osório, 126 – Santana Rua da República, 500 – Cidade Baixa;

Avenida Bernardino Silveira Amorin,1134 – Rubem Berta.

