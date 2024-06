Rio Grande do Sul Lançado um novo programa de benefícios para fomentar o turismo no Rio Grande do Sul

Já são mais de 70 empresas parceiras contemplando as cidades de Gramado, Nova Petrópolis, Canela, Bento Gonçalves, Carlos Barbosa e Porto Alegre. (Foto: Reprodução)

Foi lançado, em Gramado, um novo programa de benefícios para fomentar o turismo no Rio Grande do Sul após as enchentes e chuvas do mês de maio. As tragédias climáticas praticamente zeraram o movimento de turistas por todo o mês de maio e a intenção da iniciativa é incentivar a retomada com benefícios e descontos impactantes e exclusivos.

O programa, nomeado de TurisPass, passa a oferecer experiências exclusivas, ingressos cortesias, brindes e descontos de até 70% em atrativos e restaurantes da Serra Gaúcha e também em Porto Alegre. Já são mais de 70 empresas parceiras contemplando as cidades de Porto Alegre, Nova Petrópolis, Gramado, Canela, Bento Gonçalves e Carlos Barbosa.

Além dos descontos, os clientes TurisPass terão atendimento exclusivo do serviço de concierge especialista no destino Serra Gaúcha, para formatação da viagem conforme o perfil e interesse, agendamento de atrações, reservas em restaurantes, dicas da região, etc.

O TurisPass já está sendo vendido em agências e operadoras parceiras de todo país pelo valor de R$ 49,00. Os descontos somados podem chegar a mais de mil reais por pessoa em atrativos selecionados.

“O objetivo principal do projeto é conectar clientes aos atrativos turísticos e movimentar estes empreendimentos impulsionando a retomada da cadeia turística como um todo neste momento que é tão delicado para o setor no Rio Grande do Sul”, destacou Samuel Kist, gerente comercial da Turistur, principal receptivo de Turismo da Serra Gaúcha.

O programa oferece desde ingressos cem por cento gratuitos como para o Salão Super Carros, passando por brindes exclusivos, a exemplo da Vinícola Jolimont, que, oferece uma garrafa de vinho aos clientes que adquiriram o ingresso através do Programa, até os mais variados descontos, como no ingresso para o Museu de Cera onde o cliente recebe 70% de desconto no valor da entrada ao atrativo.

A operadora oferta ainda produtos exclusivos como experiências no Castelo Saint Andrews em Gramado, passeios em vinícolas selecionadas da Serra Gaúcha com acompanhamento de Sommelier, piquenique romântico, café da manhã em hotéis, sequência de fondue com transporte de limousine e outras opções.

