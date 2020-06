Porto Alegre Lançados sete editais de recuperação asfáltica para Porto Alegre. Valor chega a R$ 136,77 milhões em financiamentos

Por Redação O Sul | 6 de junho de 2020

Dois lotes de obras de requalificação estrutural estão ocorrendo em vias de alto fluxo de veículos. Foto: Cristine Rochol/PMPA Dois lotes de obras de requalificação estrutural estão ocorrendo em vias de alto fluxo de veículos. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

A prefeitura lançou, nesta sexta-feira (5) o que chamou de “maior Programa de Requalificação Asfáltica da história de Porto Alegre”. São sete editais de cerca de R$ 113 milhões que, somados às obras já em execução de R$ 23 milhões, totalizam R$ 136,77 milhões em financiamentos para entregar aos porto-alegrenses vias com asfalto de mais qualidade e durabilidade. O programa foi detalhado na sexta-feira (5) pelo prefeito Nelson Marchezan Júnior durante transmissão on-line pelas redes sociais, diretamente de um trecho em obras da avenida Ipiranga.

Marchezan diz que foram mantidos obras e serviços importantes que não impactam no Tesouro Municipal, como a requalificação de vias, executada com recurso carimbado de financiamento. “Este é um momento muito triste, temos consciência da crise econômica, mas buscamos uma alternativa para melhorar o futuro da cidade, que será muito útil para gerar empregos, buscar outros investimentos privados e melhorar a nossa qualidade de vida”, enfatiza.

Segundo o prefeito, a atual gestão encontrou a cidade sem recursos, com mais de 85% da malha viária vencida e a pavimentação deformada, com buracos devido à falta de investimentos. As melhorias são possíveis agora graças à recuperação de crédito junto às instituições financeiras, após as reformas estruturais aprovadas com apoio da Câmara Municipal.

De acordo com o secretário municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Marcelo Gazen, dois lotes de obras de requalificação estrutural já estão ocorrendo em vias de alto fluxo de veículos, como as avenidas Ipiranga, Bento Gonçalves, Antônio de Carvalho e Protásio Alves. “Os cidadãos já estão vendo acontecer essas grandes obras de requalificação completa, que abrangem desde a drenagem, pavimentação, acessibilidade, corredores de ônibus em concreto e sinalização, com uso de polímeros nas intervenções viárias da cidade também pela primeira vez”, salienta. De acordo com Gazen, o avanço técnico de adição dos polímeros na massa asfáltica irá aumentar a vida útil dos pavimentos em 50%, alcançando 15 anos de durabilidade.

O planejamento da DGCVU (Diretoria-Geral de Conservação de Vias Urbanas) da prefeitura prevê que as obras de requalificação estrutural ocorram nas principais vias, as arteriais, e que as de requalificação funcional contemplem vias secundárias, coletoras e locais, desta forma se complementando e abrangendo toda a cidade. “Temos 280 principais logradouros em Porto Alegre, onde circulam 90% dos veículos. Um terço dessas vias estão em boas condições e dois terços, em más condições. A estimativa é que a prefeitura estará fazendo obras em metade delas em dois anos”, detalha o diretor do DGCVU/Smim, Nilton Magalhães. “A sustentabilidade também é um ponto forte desta ação: o material proveniente da fresagem das obras de pavimentação para realizar conservação permanente será em 50% das ruas não pavimentadas”, completa.

Investimento

O valor global do programa é de R$ 136,77 milhões, composto por financiamentos de R$ 103,3 milhões para requalificação estrutural (R$ 23,8 milhões da CAF, referentes aos lotes 1 e 2; R$ 40,75 milhões do Banco do Brasil, referentes aos lotes 3 e 4; e R$ 38,65 milhões da Caixa Econômica Federal, para os lotes 5 e 6) e mais R$ 33,47 milhões para requalificação funcional (3 lotes, com R$ 27,26 milhões da Caixa e R$ 6,2 milhões do Banco do Brasil).

Editais

A prefeitura publica no Diário Oficial desta sexta-feira, 5, o extrato das concorrências públicas para as obras dos lotes 1, 2 e 3 da requalificação funcional e dos lotes 3, 4, 5 e 6 da requalificação estrutural. Os editais completos para cada concorrência estarão disponíveis a partir de segunda-feira no site da Secretaria Municipal da Fazenda. A previsão é que os serviços programados para execução por estes sete editais sejam iniciados já no segundo semestre de 2020 e concluídos em 18 meses.

Estudo

O estudo utilizou um equipamento chamado deflectômetro de impacto, que, ao passar pelas ruas, simula o impacto de uma roda em movimento com carga pré-determinada. Os transdutores de velocidade do equipamento (espécie de receptores) captam o sinal de retorno da via e conseguem, através das vibrações, identificar se ela precisa de recuperação desde a base do solo, a chamada requalificação estrutural. Esse estudo de deflexão se aplica em 20% dos casos. Se o problema no asfalto é apenas superficial, se resolve com a requalificação funcional, ou seja, fresando e colocando uma malha nova. Isso é o que será feito nas demais situações.

Requalificação estrutural

As obras ocorrem desde as camadas mais profundas, na base, sub-base e superfície do pavimento. Intervenções em drenagem (limpeza das redes e bocas de lobo existentes – hidrojateamento), fresagem e pavimentação em CBUQ nos pontos deformados, implantação de paradas de ônibus em placas de concreto ou blocos intertravados de concreto, rampas de acessibilidade e sinalização.

Requalificação funcional

As obras ocorrem na camada superficial do pavimento. Intervenções em drenagem (limpeza das redes e bocas de lobo existentes – hidrojateamento), fresagem, pavimentação, rampas de acessibilidade e sinalização.

