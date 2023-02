Agro Lançamento abre contagem regressiva para a Expodireto Cotrijal 2023

Por Redação O Sul | 6 de fevereiro de 2023

O evento ocorreu em Porto Alegre, com a presença de autoridades e lideranças do setor. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A exatos 30 dias do início de uma das maiores feiras do agronegócio no mundo, foi apresentada nesta segunda-feira (06) uma prévia do que os visitantes poderão conferir na 23ª edição da Expodireto Cotrijal, que acontece entre os dias 06 e 10 de março em Não-Me-Toque (RS).

O lançamento oficial ocorreu em Porto Alegre, com a presença de autoridades e lideranças do setor. Para 2023, a feira apostará em ações de sustentabilidade, focando ainda mais no crescimento do produtor rural.

A exposição é um dos principais palcos de debates do agronegócio pela realização de diferentes eventos que fortalecem a discussão de temas relevantes para o segmento. Uma das novidades é a ampliação da área do Parque da Expodireto Cotrijal, que passou de 98 para 131 hectares.

Legislação ambiental e irrigação

Em seu discurso, o presidente da Cotrijal, Nei César Mânica, salientou a responsabilidade da feira quanto ao aperfeiçoamento da legislação ambiental e também projetou resultados otimistas para o evento. “Temos a missão de buscar o aumento da produtividade, mas sem esquecermos da responsabilidade que temos com o meio ambiente. Juntos faremos novamente uma grande exposição”, ressaltou.

Já o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, enfatizou a iniciativa da Cotrijal de dar visibilidade à produção sustentável. “A feira tem o papel de mostrar que, além de saber fazer, tem a clareza na sua proposta de agregar valor à sua produção”, disse.

Fotos: Divulgação

Representando a Câmara dos Deputados, o deputado federal Pedro Westphalen se comprometeu em propor ações para que sejam superados os problemas burocráticos relacionados às questões ambientais. “O parlamento federal tem que fazer com que temas importantes para o agronegócio andem, e a principal pauta que temos neste momento é a irrigação”, destacou.

Por fim, o deputado estadual Vilmar Zanchin, presidente da Assembleia Legislativa, afirmou que a Expodireto Cotrijal é o motor do agro gaúcho. “Os números falam por si. Acompanhei o nascimento da feira no ano de 2000, e hoje estamos reunidos para celebrar um dos maiores eventos do agro no mundo”, comentou.

O Agro cresce com a Expodireto

Com foco em promover o crescimento do setor e fazer com que o produtor evolua em conjunto, a feira tem como tema este ano “O Agro cresce com a Expodireto”. O propósito é evidenciar durante cinco dias os mais variados ecossistemas do agronegócio, permitindo que os visitantes tenham acesso às novas tecnologias e inovações voltadas ao campo.

A última edição do evento recebeu mais de 263 mil visitantes e movimentou quase R$ 5 bilhões. Na Expodireto 2023, já estão confirmados mais de 580 expositores, além da visita de 60 delegações dos cinco continentes.

