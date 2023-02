Agro Ministério da Agricultura intensifica relações com a China, maior parceiro comercial do Brasil

6 de fevereiro de 2023

Reunião com a delegação chinesa acelerou os preparativos para a missão brasileira no país asiático.

O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, reuniu-se com a delegação da República Popular da China no Brasil visando fortalecer a parceria e identificar oportunidades para a comercialização de mais produtos entre os dois países.

“A China é muito importante para o Brasil e para os brasileiros. Eles são nosso principal parceiro comercial e temos interesse em fortalecer o comércio de diversos itens”, comentou o ministro.

A China é a maior importadora do milho brasileiro, responsável por um terço do incremento do volume exportado do grão. As vendas ao país asiático foram autorizadas em novembro de 2022 e, já em dezembro do mesmo ano, atingiram 1,10 milhão de toneladas. É também a principal importadora de soja, comprando US$ 819,82 milhões em dezembro do ano passado, 65,8% do valor exportado pelo Brasil.

O embaixador da República Popular da China no Brasil, Zhu Qingqiao, ressaltou a importância da cooperação agrícola e, ainda, na tecnologia, na produção e na infraestrutura, entre as duas nações. “Ambos os países estão em uma etapa crucial de desenvolvimento, visando novas oportunidades. Temos grande expectativa para o aumento quantitativo e qualitativo da nossa cooperação”, afirmou.

De acordo com Fávaro, o encontro também foi uma oportunidade para preparar os assuntos que serão desdobrados durante a missão do presidente Lula à China no próximo mês.

