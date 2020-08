Lançamento da obra “Haveres de Sócios – diretrizes jurídicas” do advogado Alexandre Barufaldi acontece no dia 7 de agosto

A obra é resultado de sua pesquisa de doutorado em Direito Privado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). (Foto: Divulgação)

Nesta próxima sexta-feira (07), às 10h, o advogado Alexandre Barufaldi vai lançar o seu livro “Haveres de Sócios – diretrizes jurídicas”, editado pela Livraria do Advogado. O lançamento será virtual pela plataforma Zoom. Na ocasião, o autor fará uma explanação sobre os principais tópicos da obra, resultado de sua pesquisa de doutorado em Direito Privado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), da presença de seis meses na Universidade de Perúgia, na Itália, e dos mais de 20 anos de experiência profissional como sócio do escritório Barufaldi Advogados.

O livro sistematiza as diretrizes vigentes no sistema jurídico brasileiro, a partir da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, quanto à aplicação ou não pelo Poder Judiciário da cláusula de apuração dos haveres sociais em virtude da resolução parcial do vínculo Societário no âmbito da sociedade empresária limitada.

O professor da UFRGS, advogado Gerson Luiz Carlos Banco participará do evento com a explanação sobre o tema “Reflexos da pandemia no Direito Empresarial” e a professora da FCE/UFRGS e Presidente do CRCRS, Ana Tércia Lopes Rodrigues, abordará o “Protagonismo e liderança em tempos de crise”.

Para participar do evento virtual, os interessados devem clicar aqui. ID da reunião: 927 4627 7770 Senha: 925418. Mais informações pelo telefone: (51) 99965.6938.

Já nesta terça-feira (04), Barufaldi vai estar presente no programa Pampa Debates para falar sobre a sua obra. Você pode acompanhar pela TV Pampa ou pelo canal do programa no YouTube . O Pampa Debates vai ao ar às 17h50, de segunda a sexta-feira, e reúne autoridades e especialistas para repercutir os assuntos em destaque no cenário regional, nacional e internacional.

Conheça o autor do livro

Alexandre Barufaldi – Doutor e Mestre em Direito Privado pela UFRGS. Pós-graduado em Direito Tributário pela mesma instituição. Pós-graduado em Direito Comercial pela UNISINOS. Pós-graduado em Gestão Empresarial (MBA) pela FGV. Graduado em Direito pela PUCRS. Integrante e ex-presidente do Instituto de Estudos Jurídico-Empresariais (IEJE), membro da Comissão de Direito Agrário da OAB/RS. Sócio da Barufaldi Advogados, desde 1999.