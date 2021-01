Mundo Larry King é internado com Covid-19

O lendário apresentador de talk show e ex-entrevistador, Larry King, testou positivo para a Covid-19, de acordo com uma fonte próxima à família e a emissora CNN, onde King atuou. King, de 87 anos, está hospitalizado no Cedars Sinai Medical Center, em Los Angeles, por mais de uma semana, disse a fonte. Devido aos protocolos do hospital, os três filhos de King não puderam visitá-lo.

O apresentador, que tem diabetes tipo 2, tem enfrentado uma série de problemas médicos nos últimos anos, incluindo vários ataques cardíacos e uma cirurgia no coração em 1987. Em 2017, King revelou que foi diagnosticado com câncer de pulmão e passou por uma cirurgia para tratá-lo com sucesso.

Ainda de acordo com a CNN, seus próprios problemas médicos o inspiraram a fundar a Fundação Larry King Cardiac, uma organização sem fins lucrativos destinada a ajudar pessoas sem seguro de saúde a pagar por cuidados médicos.

King apresentou o “Larry King Live” na CNN por 25 anos, entrevistando candidatos à presidência dos Estados Unidos, celebridades, atletas, estrelas de cinema e pessoas comuns. Ele se aposentou em 2010 depois de gravar mais de 6.000 episódios do show.

Mas ele não conseguiu ficar longe das câmeras por muito tempo. Em 2012, ele se tornou o apresentador de “Larry King Now “, um programa que vai ao ar vezes por semana na Ora TV, uma rede digital sob demanda que ele co-fundou com o magnata mexicano das telecomunicações Carlos Slim, de acordo com a Forbes.

No ano passado, dois dos filhos adultos de King morreram com semanas de diferença. Seu filho, Andy King, de 65 anos, faleceu de um ataque cardíaco no final de julho, seguido pela filha de King, Chaia King, de 52 anos, que morreu em agosto logo após ser diagnosticada com câncer de pulmão.

