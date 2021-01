Mundo Mundo registra mais de 1,1 milhão de novos casos de Covid-19 nos dois primeiros dias de 2021, segundo Johns Hopkins

Por Redação O Sul | 3 de janeiro de 2021

O mundo registrou, somente nos primeiros dois dias de 2021, mais de 1,1 milhão de novos casos de Covid-19 , conforme o levantamento diário da Universidade Johns Hopkins.

Conforme a plataforma da universidade, em 1º de janeiro foram registrados mais de 539,2 mil novos casos no mundo, números encabeçados por Estados Unidos, Reino Unido, Rússia, Brasil, Itália e Índia, que lideraram o ranking. No sábado, foram mais de 624,7 mil.

Com esse aumento, o total de casos no mundo passou de 84,6 milhões. Em dados cumulativos, os países que registraram o maior número de ocorrências da doença são: Estados Unidos: 20.430.797 casos; Índia: 10.323.965; Brasil: 7.716.405; Rússia: 3.203.743; França: 2.700.480.

Mortes superam 1,8 milhão

Os dois primeiros dias do ano também somaram mais de 17,6 mil mortes, sendo pelo menos 9,2 mil no dia 1º, e mais de 8,2 mil no dia 2. Os países que registraram os maiores números foram Estados Unidos, México, Reino Unido, Rússia, Brasil e Itália.

Houve queda em relação aos últimos dias de 2020, quando os óbitos chegaram a passar de 15 mil, mas o número está acima da média observada entre fevereiro e outubro passados.

A Covid-19 já acumula mais de 1,8 milhão de vítimas no mundo. Os países com o maior número de mortes pela doença são: Estados Unidos: 350.214; Brasil: 195.725; Índia: 149.435; México: 126.851; Itália: 74.985.

Brasil

As mortes por Covid-19 no Brasil chegaram a 195.725 no sábado (2). Nas 24 horas anteriores, foram registradas 314 mortes. Na sexta-feira (1º), o sistema do Ministério da Saúde marcava 195.411 vidas perdidas e 2.402 óbitos em investigação.

A soma de pessoas infectadas desde o início da pandemia atingiu 7.716.405 . Entre sexta (1º) e sábado (2), foram registrados 15.827 novos diagnósticos positivos. Até sexta-feira, o painel da Covid-19 do Ministério da Saúde trazia 7.700.578 casos acumulados.

As informações estão na atualização diária sobre a pandemia do ministério, divulgada na noite de sábado. O balanço reúne as informações levantadas pelas secretarias estaduais de Saúde de todo o País.

Conforme o painel do MS, há ainda 751.260 casos ativos em acompanhamento. O número de pessoas que já se recuperaram da Covid-19 chegou a 6.769.420.

