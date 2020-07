Economia Latam Brasil entra no processo de recuperação judicial do grupo nos Estados Unidos em razão da crise do coronavírus

Por Redação O Sul | 9 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Latam Airlines e afiliadas no Chile, Peru, Colômbia, Equador e EUA já tinham entrado em maio com pedido de proteção contra credores Foto: Reprodução Latam Airlines e afiliadas no Chile, Peru, Colômbia, Equador e EUA já tinham entrado em maio com pedido de proteção contra credores. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A Latam Brasil entrou nesta quinta-feira (09) com pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos em razão dos impactos da crise do coronavírus nas operações da companhia.

O grupo Latam Airlines e suas afiliadas no Chile, Peru, Colômbia, Equador e Estados Unidos já tinham entrado em maio deste ano no processo de reestruturação de dívida sob a proteção do Capítulo 11 da lei de falências dos Estados Unidos, que permite um prazo para que as empresas se reorganizem financeiramente.

Em nota, o grupo informou que a inclusão da Latam Brasil no processo visa “reestruturar sua dívida e gerenciar efetivamente sua frota de aeronaves, enquanto permite a continuidade operacional”.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Economia