Por Redação O Sul | 23 de novembro de 2022

O lateral Léo Gomes tem contrato até o fim de 2022 Foto: Divulgação/Grêmio O lateral tem contrato até o fim de 2022 (Foto: Divulgação/Grêmio Foto: Divulgação/Grêmio

Além das contratações, o Grêmio tem outras definições que precisam ser tomadas. A renovação ou não com Léo Gomes é uma delas. O lateral ainda não foi procurado pelo clube para uma possível renovação e da preferência ao Tricolor para permanecer em Porto Alegre.

Pelo interesse do jogador em permanecer no clube gaúcho, outros interessados em contar com o futebol do atleta só serão ouvidos após uma manifestação do Grêmio. Não existe um prazo para que a diretoria gremista fale com o jogador.

A situação que acontece é que o lateral fica sem contrato no fim desta temporada e já poderia assinar um pré-contrato com qualquer outro time.

Léo Gomes voltou aos campos em 2022 após três anos parado. O atleta teve uma lesão no ligamento cruzado posterior do joelho direito, no ano de 2019 e teve que operar.

