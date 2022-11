Política Bolsonaro volta ao Palácio do Planalto após 20 dias recluso

Por Redação O Sul | 23 de novembro de 2022

De acordo com o candidato a vice na chapa de Bolsonaro, Walter Braga Netto, o presidente (foto) estava se recuperando de uma infecção na perna Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil De acordo com o candidato a vice na chapa de Bolsonaro, Walter Braga Netto, o presidente estava se recuperando de uma infecção na perna (Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil) Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O presidente Jair Bolsonaro (PL) foi ao Palácio do Planalto nesta quarta-feira (23) após 20 dias de reclusão no Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente. A última vez que ele esteve no Planalto foi no dia 3, para um encontro com o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB).

Desde a derrota nas eleições presidenciais, Bolsonaro havia ido até o Planalto nesta ocasião e para uma reunião com o ministro da Economia, Paulo Guedes, no dia 31 de outubro.

O candidato à vice-Presidência na chapa de Bolsonaro, Walter Braga Netto (PL), visitou o presidente e disse, na última quinta-feira (17), que ele estava “se recuperando” de uma infecção na perna e que deveria “voltar logo”.

O vice-presidente Hamilton Mourão (Republicanos) também atribuiu a ausência de Jair Bolsonaro a uma doença dermatológica, e disse ao jornal O Globo que ele havia sido diagnosticado com uma erisipela na perna.

