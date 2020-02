Inter Lateral Rodinei deixa treino mancando e gera alerta no Inter

Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2020

Jogador precisou sair do treino mais cedo, nesta sexta-feira (31) Foto: (Rádio Grenal) Foto: (Rádio Grenal)

Na preparação para encarar o Ypiranga, neste sábado, o Inter ganhou uma preocupação no último treino desta sexta-feira. O lateral-direito Rodinei deixou a atividade mancando e irá passar por reavaliação médica.

Titular da posição no time Eduardo Coudet, Rodinei gera alerta para o primeiro jogo na Copa Libertadores, que ocorre na próxima terça-feira, quando o colorado estreia contra a Universidad de Chile, na eliminatória para a fase de grupos.

Já com a competição continental pela frente, o colorado deve entrar em campo com uma formação alternativa, nesta rodada do Campeonato Gaúcho. No trabalho desta manhã, os titulares contra o São Luiz apenas correram ao redor do gramado, enquanto os reservas treinaram com bola.

A partida contra o Ypiranga, em Erechim, pode ter entre os relacionados o recém-chegado Gabriel Boschilia, meio-campista, anunciado oficialmente ainda nesta quinta-feira. O atleta que já saiu no BID ainda precisa ter a confirmação da inscrição no Gauchão.

Uma provável escalação do Inter tem: Danilo Fernandes; Heitor, Pedro Henrique, Thiago Barbosa e Uendel; Zé Gabriel, Marcos Guilherme, Nonato; Jhonny, Sarrafiore e Thiago Galhardo (W. Pottker).

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Voltar Todas de Inter

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário