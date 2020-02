Esporte “Chego com muita gana de vencer”, disse Boschilia em sua apresentação no Inter

Por Redação O Sul | 30 de janeiro de 2020

Com o Inter, o jogador assinou contrato até o final de 2022. (Foto: Internacional/Divulgação)

Mais novo reforço colorado para a temporada de 2020, Gabriel Boschilia foi oficialmente apresentado à torcida e imprensa na tarde desta quinta-feira (30). Anunciado na última terça (28), o meio-campista de 23 anos se mostrou empolgado com a oportunidade de vestir a camisa colorada, vontade esta que, como revelou, carrega consigo desde o primeiro contato com a direção do Inter.

“Quando surgiu o interesse do Internacional eu não tive nenhuma dúvida em falar para os meus representantes que queria estar aqui. Desde o começo, todos os dirigentes aqui do Clube sabiam da minha decisão, assim como no Monaco. Senti algo pessoal, a história do Clube, competições que disputa, projeto, profissionais que aqui estão… tudo isso fez eu tomar a decisão de vir para cá”, disse o atleta.

“Dentro de campo, do meio para a frente estou à disposição do treinador. Estou aqui para ajudar. Entendo que minha passagem pelo exterior foi vitoriosa, e chego aqui com muita gana de vencer”, completou.

A coletiva de apresentação do atleta foi aberta pelo vice-presidente de Futebol colorado Alessandro Barcellos, que destacou o currículo extenso do jovem reforço alvirrubro.

“O Boschilia chega com uma importante experiência de quatro temporadas e meia fora do país, na Europa. Foi para lá jovem. Um jogador de Seleção Brasileira de base, vice-campeão mundial Sub-20, e que se trata de uma convicção do departamento.”

Na sequência, o diretor executivo Rodrigo Caetano fez questão de revelar a importância que a vontade de Gabriel em vestir a camisa alvirrubra exerceu durante as tratativas, que se estenderam ao longo de aproximadamente dois meses. “Esta negociação durou cerca de 60 dias, e foi fundamental a demonstração de vontade por parte do atleta, que deixou claro ao Monaco que queria voltar ao Brasil, e ao Internacional. Quando os objetivos se encontram, fica muito mais fácil atingir o sucesso.” Os diretores ainda citaram a presença do presidente Marcelo Medeiros, que prestigiou a entrevista realizada na Sala de Conferências do CT Parque Gigante.

Revelação da base do Guarani, Boschilia foi negociado com São Paulo em 2012. No tricolor paulista realizou 44 jogos e, de lá, foi vendido ao Monaco (FRA), em 2015. O meio-campista também soma passagens pelas categorias de base da Seleção Brasileira, tendo disputado a Copa do Mundo Sub-17 no ano de 2013, anotando seis gols em quatro partidas. Em seu currículo, ostenta, ainda, convocações para as categorias Sub-20 e Sub-21. No Velho Continente, Gabriel ainda atuou por Standard Liége (BEL) e Nantes (FRA). Com o Inter, o jogador assinou contrato até o final de 2022.

Treino

Após vencer a terceira partida seguida no Campeonato Gaúcho, o Colorado iniciou na tarde desta quinta, a preparação para o duelo com o Ypiranga. Serão apenas dois dias de treinamentos, antes de viajar a Erechim, para mais um confronto fora de casa no Gauchão. Líder do Grupo A com nove pontos conquistados, o Colorado pode garantir a classificação para a semifinal do primeiro turno com uma vitória no Norte do Estado.

O treino desta quinta, realizado no CT Parque Gigante, contou com uma novidade. O meio-campista Boschilia foi apresentado antes dos trabalhos e já treinou normalmente com seus novos companheiros.

A equipe que começou a partida em Ijuí e venceu o São Luiz por 4 a 3 fez exercícios físicos e regenerativos, enquanto o restante do grupo iniciava a preparação para a viagem a Erechim.

O técnico Eduardo Coudet comandou os primeiros trabalhos abertos para imagens da imprensa, mas depois fechou o treinamento, com mais privacidade para ajustar detalhes do time. O Inter volta aos treinamentos na manhã desta sexta-feira (31).

