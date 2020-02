Inter Inter antecipa término de empréstimo com Wellington Silva, que retorna ao Fluminense

Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2020

Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional

O Internacional antecipou o término do contrato de empréstimo de Wellington Silva. O atacante retorna ao Fluminense, com quem tem vínculo até o final de julho. A volta era um desejo do clube carioca, que tem Odair Hellmann como técnico.

Desde 2018 em Porto Alegre, Wellington Silva jamais conseguiu se firmar no time titular. Foram 55 jogos e 3 gols marcados.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Voltar Todas de Inter

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário