Leandro Boldrini é condenado a 31 anos e oito meses de prisão pela morte do filho

Por Redação O Sul | 23 de março de 2023

Nova sentença é dois anos menor que a original, definida em 2019 e anulada pelo Tribunal de Justiça em 2021 Foto: TJRS/Divulgação Nova sentença é dois anos menor que a original, definida em 2019 e anulada pelo Tribunal de Justiça em 2021. (Foto: TJRS/Divulgação) Foto: TJRS/Divulgação

Leandro Boldrini, pai de Bernardo Uglione Boldrini, foi condenado a 31 anos e oito meses de prisão, nesta quinta-feira (23), pela morte do filho de 11 anos, assassinado em 2014 em Três Passos, no Noroeste do Rio Grande do Sul.

O garoto Bernardo foi morto em abril de 2014, aos 11 anos, após receber uma superdosagem de sedativo. Além de Leandro Boldrini, foram condenados pelo crime a madrasta do menino, uma amiga dela e o irmão da amiga. Todos foram condenados por homicídio em 2019. No entanto, a sentença de Leandro, de 33 anos e 8 meses, considerado mentor do assassinato pelo Ministério Público, foi anulada pelo Tribunal de Justiça em 2021.

Tanto na quarta quanto na terça, Leandro não acompanhou o julgamento por questões de saúde. A manifestação do acusado estava prevista para ocorrer nesta quinta-feira (23). No entanto, segundo a juíza Sucilene Engler Werle, o interrogatório foi cancelado por razões médicas, que não foram informadas.

No último dia do júri, o réu chegou ao fórum agitado, conduzido por policiais, dizendo “para, para” ao passar pela área onde estava a imprensa.

Primeiros dias

Na terça e na quarta-feira (22), o réu já não havia comparecido à sala de audiências em razão de problemas de saúde. Desde segunda, testemunhas de acusação e defesa prestam depoimentos aos jurados. Ao todo, foram dez pessoas ouvidas no plenário.

Leandro Boldrini é condenado a 31 anos e oito meses de prisão pela morte do filho