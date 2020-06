Celebridades Leo Santana diz estar “junto o tempo todo” com Lore Improta e garante casamento

Por Redação O Sul | 22 de junho de 2020

Depois de anunciar a volta do relacionamento recentemente, Leo Santana e Lore Improta estão aproveitando a quarentena como casal. O cantor revelou que após a pandemia vai ter até casamento.

“Depois dessa pandemia é o casamento, aí não tem jeito. Tem que ter, é o meu sonho e é o sonho dela também, é o meu sonho ser pai e é o sonho dela também ser mãe. Vamos casar, sim, com fé em Deus. Passando tudo isso aí, as coisas voltando ao normal, a gente vai resolver isso. Quero muito e ela também”, declarou.

Santana também confidenciou que a distância entre os dois foi um dos aliados para que o casal retomasse o romance. Além disso, o cantor contou que está junto com a amada desde o início do período de isolamento social e que ele e Lore tem evoluído muito como casal.

“Nesse período especificamente de pandemia é que a gente está evoluindo enquanto casal. Antigamente, mesmo que já tivéssemos exposto nosso relacionamento, vira e mexe a gente sentia uma insegurança, sabe? Mas agora não tem para onde correr, é juntos o tempo todo. Acordando, dormindo, discutindo, se resolvendo. Essa pandemia tem nos ajudado muito perante nosso relacionamento”, disse.

Sobre a volta do relacionamento, Leo brincou e disse que os fãs de Improta são verdadeiros ‘investigadores. “Costumo dizer que os fãs da Lore são o CSI, o FBI, porque fazem cada coisa, sabem tudo (risos). Já rolava especulações, mas ninguém tinha certeza. Estavam esperando só um post nosso”, brincou.

O cantor revelou que tem recebido mais carinho do que críticas sobre a volta com Lore. “Tem muito mais gente positiva do que negativa perante ao nosso relacionamento. As negativas a gente nem se apega, a gente pega sempre as coisas boas, que é isso que faz a gente evoluir enquanto casal e enquanto seres humanos. Isso me deixa muito feliz. Independentemente do nosso relacionamento, eles curtem o nosso trabalho de fato, curtem a pessoa, então isso deixa a gente feliz”, pontuou.

