Celebridades Leona Cavalli diz que carnaval “celebra liberdade e vai além de preconceitos”

Por Redação O Sul | 23 de fevereiro de 2020

Atriz deu vida a Cleópatra no desfile da Gaviões da Fiel Foto: Instagram/leonacavalli Atriz deu vida a Cleópatra no desfile da Gaviões da Fiel Foto: Instagram/leonacavalli Foto: Instagram/leonacavalli

Leona Cavalli, 50, está entre as celebridades que ajudaram a contar o enredo da Gaviões da Fiel, “Um Não Sei Que, Que Nasce Não Sei Onde, Vem Não Sei Como e Explode Não Sei Porquê”, no carnaval de São Paulo.

“O tema da escola este ano é o amor. Então, tem vários casais marcantes e famosos, que se tornaram personagens históricos e estão representados no desfile”, contou a atriz, que viveu Cleópatra, tendo como Júlio César, o colega Maurício Machado.

Para a artista, a emoção de desfilar na Gaviões é maior por conta da junção de carnaval com futebol. “Amo o carnaval de São Paulo e a escola também. Estou muito feliz de desfilar porque a Gaviões é carnaval e futebol. Quase uma hora de gol na avenida”, comparou, animadíssima.

O convite partiu do carnavalesco Paulo Barros, 57, que venceu o carnaval do grupo especial do Rio quatro vezes, nos últimos oito anos: uma vez pela Portela e três pela Unidos da Tijuca. “Desfilei com o Paulo Barros na Portela, no ano em que ela foi campeã. Uma alegria um novo convite dele e da Kelly Siqueira, que é uma das coreografas da escola. Estou muito feliz”.

Cavalli conta já ter desfilado em São Paulo outras duas vezes: uma na Vai-Vai e outra na própria Gaviões da Fiel. Porém, para ela, o frio na barriga continua o mesmo da estreia na avenida, o qual ela compara com atuar: “É como entrar em cena, uma emoção muito grande, a maior plateia do mundo. O som da bateria é inigualável. Desfilar é uma coisa muito forte”.

Apaixonada pelo carnaval, a atriz falou também sobre a alegria de desfilar como destaque mais uma vez. “É uma festa de celebração da liberdade, da alegria, de ir além de os preconceitos. O público todo é muito a favor da alegria, das escolas, mesmo que torça para outras. O prazer de ver uma agremiação bonita desfilando está no sangue do brasileiro. É uma força muito grande, uma alegria gigante”, finaliza a atriz.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Celebridades

Deixe seu comentário