Por Redação O Sul | 1 de agosto de 2023

Busatto já participou da reunião da diretoria na manhã desta terça (1º). A cerimônia oficial de posse ainda será agendada Foto: Pepo Kerschner/Ascom BRDE Foto: Pepo Kerschner/Ascom BRDE

Com sua indicação aprovada pelo Banco Central do Brasil, o economista e ex-secretário estadual da Fazenda, Leonardo Busatto, assumiu nesta terça-feira (1º) o cargo de diretor de Planejamento do BRDE (Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul).

A área é responsável pela captação de recursos com parceiros nacionais e instituições estrangeiras para realização de novas operações de crédito, bem como pela política de responsabilidade socioambiental do banco. O evento de posse, reunindo autoridades e convidados, será agendado para os próximos dias.

Busatto já participou da primeira reunião de diretoria do banco durante a manhã. Indicado pelo governador Eduardo Leite e com o nome referendado pela Assembleia Legislativa ainda no mês de maio, o novo diretor comandará a área que era ocupada por Otomar Vivian desde 2021.

“Além da honra em substituir uma personalidade reconhecida como o Otomar, chego com a responsabilidade de contribuir com os desafios do BRDE, uma instituição cada vez mais atuante em favor do desenvolvimento da região Sul”, destacou Busatto, que já terá uma agenda de encontros com parceiros internacionais esta semana.

A Diretoria de Planejamento é responsável, igualmente, pelos programas de apoio ao setor da inovação, em especial através do programa BRDE Labs, além de participar em fundos de investimentos para financiar novas empresas do setor.

Além de cuidar do planejamento estratégico do próprio banco, a área coordenará o projeto Visão Regional 2040, uma demanda do Codesul (Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul), com o objetivo de elaborar estudos e estratégias para atuação regional e, assim, potencializar o desenvolvimento econômico e social do Sul do país.

Ainda durante a reunião, Vivian mencionou que novas operações com bancos internacionais estão em andamento, agora sem a necessidade de aval da União, o que demonstra o nível de credibilidade que o BRDE conquistou recentemente.

“É preciso registrar minha gratidão ao governador Eduardo Leite por ter me confiado essa missão no BRDE e, antes, o desafio de liderar a Casa Civil no período de grandes reformas do Estado”, disse Vivian. Ele salientou a satisfação em transmitir o cargo para Busatto, “pela sua capacidade já demonstrada como servidor da Secretaria da Fazenda e por ser filho do Cezar Busatto, de quem fui colega no governo e como deputado”.

O vice-presidente e diretor de Operações do BRDE, Ranolfo Vieira Júnior, evidenciou a experiência que o novo colega traz como servidor da Fazenda e elogiou a atuação de Vivian. “Todos já reconhecem no Otomar uma figura respeitabilíssima, mas é preciso registrar a seriedade e o afinco com os quais trabalhou até o último momento aqui no banco”, afirmou.

Tanto a contribuição de Vivian no período como diretor como a chegada de Busatto foram destacadas presidente do banco, João Paulo Klienübing, assim como nas manifestações dos demais diretores: Wilson Lipski (Financeiro), Luiz Carlos da Silveira (Administrativo) e Mauro Mariani (Acompanhamento e Recuperação de Créditos).

Economista graduado pela Faculdade de Ciências Econômicas da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), Leonardo Maranhão Busatto tem uma trajetória de quase 16 anos no serviço público. Ingressou na Secretaria Estadual de Planejamento em 2006 e, no ano seguinte, assumiu como auditor fiscal da Secretaria Estadual da Fazenda. Em 2015 e 2016, atuou como subsecretário do Tesouro do Estado.

Em janeiro de 2021, assumiu a Secretaria Extraordinária de Parcerias, cargo que ocupou até comandar a Secretaria da Fazenda, entre agosto e dezembro de 2022. Atuou também como secretário da Fazenda de Porto Alegre de janeiro de 2017 até abril de 2020.

Busatto é mestre em Economia do Desenvolvimento pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, especialista em Administração Pública Eficaz pela UFRGS e em Theory and Operation of a Modern National Economy pela George Washington University.

