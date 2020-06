Magazine Leonardo DiCaprio faz doação para instituições antirracistas

Por Redação O Sul | 5 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Ator está envolvido sempre em causas humanitárias. (Foto: Reprodução)

Após a trágica morte de George Floyd, que morreu asfixiado por um policial branco, Leonardo DiCaprio decidiu se manifestar em suas redes sociais.Por meio de sua conta no Instagram, o ator listou as instituições para onde fez doações e pediu para que os fãs façam o mesmo.

“Me comprometo a ouvir, aprender e agir. Me dedicarei ao fim da privação de liberdade da América Negra, que está presente há muito tempo”, começou ele.Em seguida, o artista comentou sobre as doações.”Apoiarei os indivíduos, organizações e coalizões comprometidos em promover mudanças a longo prazo.

Doarei pessoalmente a cada uma das seguintes organizações. Por favor, junte-se a mim, seguindo e aprendendo com as organizações abaixo. Color of Change, Fair Fight Action, The NAACP e Equal Justice Initiative”, escreveu.Em pouco tempo, o post recebeu mais de 780 mil curtidas.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Magazine