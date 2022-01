Futebol Lewandowski, Messi e Salah são finalistas de prêmio de melhor jogador do mundo da Fifa

Por Redação O Sul | 7 de janeiro de 2022

Lewandowski, Messi e Salah foram escolhidos os finalistas para a premiação de melhor jogador de futebol masculino. (Foto: Reprodução)

O atacante Robert Lewandowski, do Bayern de Munique, o astro argentino Lionel Messi, do Paris Saint-Germain, e o egípcio Mohamed Salah, do Liverpool, foram escolhidos os finalistas para a premiação de melhor jogador de futebol masculino da Fifa, anunciou a entidade que comanda o esporte nesta sexta-feira (7).

Lewandoski, que ganhou o prêmio em 2020, marcou um número recorde de gols na liga alemã: 41 na temporada 2020-2021, batendo a marca estabelecida pelo lendário Gerd Muller na campanha de 1971-72.

Messi encerrou seu jejum de títulos com a seleção argentina em 2021, conquistando a Copa América. O jogador, de 34 anos, também garantiu sua sétima Bola de Ouro no mês passado.

O atacante egípcio Salah é o artilheiro da liga inglesa na temporada, com 16 gols.

A atacante australiana Sam Kerr, do Chelsea, ao lado de Jennifer Hermoso e Alexia Putellas, ambas do Barcelona, são as três finalistas do prêmio feminino.

Kerr ajudou o Chelsea a manter o título da Superliga feminina em 2021, enquanto Hermoso e Putellas foram parte da equipe do Barcelona que conquistou a Liga dos Campeões da Europa e o título espanhol na última temporada.

A cerimônia de entrega do prêmio acontece no próximo dia 17, em Zurique, na Suíça. Não haverá presença de público, dada as restrições de combate à variante ômicron da Covid-19.

Além dos prêmios de melhor jogador e jogadora, serão entregues os troféus de melhor goleiro e melhor goleira, melhor técnico no futebol masculino e melhor técnico ou técnica no futebol feminino, além do Prêmio Puskás, do gol mais bonito do ano.

Veja os finalistas das demais categorias:

Melhor goleiro

– Édouard Mendy (Chelsea);

– Gianluigi Donnarumma (PSG);

– Manuel Neuer (Bayern de Munique).

Melhor goleira

– Ann-Katrin Berger (Chelsea);

– Christiane Endler (Lyon);

– Stephanie Lynn Marie Labbé (PSG).

Melhor treinador (masculino)

– Pep Guardiola (Manchester City);

– Roberto Mancini (Itália);

– Thomas Tuchel (Chelsea).

Melhor treinador ou treinadora (feminino)

– Lluís Cortés (Barcelona);

– Emma Hayes (Chelsea);

– Sarina Wiegman (Holanda/Inglaterra).

Prêmio Puskás

– Patrik Schick (República Tcheca x Escócia, 14 de junho de 2021);

– Moussa Taremi (Porto x Chelsea, 13 de abril de 2021);

– Erik Lamela (Tottenham x Arsenal, 14 de março de 2021).

As informações são da agência de notícias Reuters e do jornal O Globo.

