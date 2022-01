Dupla Grenal Inter anuncia a contratação de atacante Wesley Moraes, por empréstimo

Por Redação O Sul | 7 de janeiro de 2022

Atleta é o primeiro reforço colorado de 2022 Foto: Divulgação / S.C Internacional Foto: Divulgação / S.C Internacional

Por Leonardo Moll | 7 de janeiro de 2022

O Inter anunciou na manhã desta sexta-feira (07) o centroavante Wesley Moraes, que pertence ao Aston Villa, da Inglaterra, mas estava emprestado ao Club Brugge, da Bélgica. Ele é o primeiro reforço para 2022 e chega por empréstimo de um ano.

Desde o início de sua carreira atuando na Europa, esta será a primeira oportunidade de Wesley atuando no futebol brasileiro. No velho continente, o jogador mostrou principal destaque na Bélgica, quando em sua primeira passagem pelo Brugge, se firmou como um dos grandes artilheiros do país.

Grandes atuações no futebol belga levaram o jovem atacante (de apenas 22 anos na época) ao poderoso Campeonato Inglês. No Aston Villa, Wesley Moraes até teve um começo promissor, que o levou à ser convocado para a Seleção Brasileira. Contudo, uma grave lesão no joelho brecou a ascensão do brasileiro na Premier League.

Agora, o atleta chega ao Beira-Rio buscando dar a volta em sua carreira. No colorado, ele se junta aos jovens Yuri Alberto e Matheus Cadorini como opções para o ataque do também novo comandante, Alexander Medina.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

