Inter Primeiro reforço do Inter no ano, o atacante Wesley Moraes desembarca em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 6 de janeiro de 2022

O atacante vem por empréstimo até o final deste ano. (Foto: Lucas Garske)

Primeiro reforço do Inter na temporada de 2022, o atacante Wesley Moraes, de 25 anos, desembarcou em Porto Alegre no início da tarde desta quinta-feira (6), segundo informações da Rádio Grenal. O atacante vem por empréstimo até o final deste ano, junto ao Aston Villa. O jogador desembarcou no aeroporto Salgado Filho e seguiu direto para o CT para fazer exames médicos, antes de assinar com o Colorado.

O atleta foi recepcionado no terminal da capital gaúcha pelo executivo do clube, Paulo Bracks. Moraes pertence ao Aston Villa e estava emprestado ao Club Brugge, da Bélgica. O atacante, que tem em seu currículo uma convocação para a Seleção Brasileira, tem vínculo com o clube inglês até 2024.

Em sete anos como profissional, Wesley Moraes tem 186 partidas disputadas, com 52 gols marcados. Sua temporada de maior protagonismo foi em 2018/2019, quando, em 48 jogos, balançou as redes em 17 oportunidades.

Já o atacante Nikão, acertado com o Inter, é esperado em Porto Alegre na próxima segunda-feira (10). O jogador, que não renovou seu contrato com o Athletico-PR, gostou do projeto proposto pelo Colorado, de acordo com a Rádio Grenal.

Um dos grandes ídolos da história recente do Athletico, Nikão se despede do clube após sete temporadas. Por lá, venceu inúmeros títulos sendo um dos grandes destaques nas conquistas. Em 2021, marcou o gol decisivo na final da Copa Sul-Americana, em cima do Bragantino.

Ainda segundo a Rádio Grenal, o novo técnico do Inter, Alexander Medina, será apresentado oficialmente nesta sexta-feira (7), às 11h. Ele assinou contrato com o clube gaúcho até dezembro de 2022.

Cacique Medina, como também é conhecido no futebol sul-americano, iniciou sua carreira em 2016, nas categorias de base do Nacional, do Uruguai. Em 2018, assumiu o comando da equipe profissional, onde permaneceu por uma temporada. Em 2019 acertou sua ida para o Talleres, onde ficou até o fim de 2021.

