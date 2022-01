Inter Atual campeão, Inter estreia com vitória de 2 a 0 sobre o São Raimundo na Copinha

Por Redação O Sul | 4 de janeiro de 2022

O placar foi construído ainda no primeiro tempo, com gols de Estêvão e Lucca, deixando a partida mais tranquila para a estreia do Colorado. (Foto: Mauricio Rummens/S.C. Internacional)

O Celeiro de Ases do Inter abriu a temporada de 2022 em grande estilo. Na estreia pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Colorado obteve uma vitória por 2 a 0 sobre o São Raimundo-RR. A partida foi disputada na noite desta terça-feira (4), no estádio Francisco Ribeiro Nogueira, em Mogi das Cruzes (SP), pelo grupo 25 da Copinha.

O placar foi construído ainda no primeiro tempo, com gols de Estêvão e Lucca, deixando a partida mais tranquila para a estreia do atual campeão. O jogo ficou marcado por uma forte chuva que diminuiu o ímpeto das equipes na segunda metade, dificultando a criação de jogadas.

Dominante desde o princípio, o Colorado abriu o placar logo aos oito minutos de partida. Lucca fez o pivô na frente da área e Estêvão recebeu na intermediária ofensiva. Mesmo de longe, o meia arriscou o arremate rasteiro, que encontrou o cantinho do gol: 1 a 0 para o Inter.

Ainda no primeiro tempo, o Inter matou o jogo. Aos 35 minutos, Rangel abriu espaço pela esquerda, se livrou da marcação e a bola chegou em Alisson, que finalizou buscando o canto, mas goleiro defendeu parcialmente. No rebote, Lucca estava bem posicionado e empurrou para as redes: 2 a 0.

Atual campeã e penta da Copinha, a equipe colorada volta a campo na próxima sexta-feira (7), às 19h30min, para enfrentar a Portuguesa pela segunda rodada. No fechamento da primeira fase, o Inter encara o União Mogi, na segunda-feira (10), às 17h15min.

