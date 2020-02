Celebridades Lexa mostra frente e verso de look ousado para o Carnaval

Por Redação O Sul | 16 de fevereiro de 2020

Lexa deixou o bumbum à mostra. Foto: Reprodução/Instagram Lexa deixou o bumbum à mostra. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

A cantora Lexa começou o domingo (16) em ritmo de carnaval e chamou os foliões para as ruas de São Paulo com uma sequência de fotos postadas no Instagram para acordar qualquer um. Em um clique, a carioca deixa o bumbum à mostra, em outro, ela mostrou a parte da frente do modelito transparente.

“É hoje o diaaaaa!!! CHEGOU O GRANDE DIA!”, escreveu a cantora de 24 anos que irá agitar a folia na região da Barra Funda a partir das 11h. Em 2019, o trio que ela saíria teve problemas técnicos e ela contou com a ajuda de Preta Gil para não deixar a data passar em branco, agitou o pessoal no Parque do Ibirapuera no bloco da amiga.

Os seguidores elogiaram muito Lexa nos comentários. “Toda luz do mundo meu amor, estaremos lá por você”, comentou um fã. “Joga na cara das inimigas, lindaa”, escreveu outra. “Fiquei sem fôlego”, suspirou um homem.

A cantora mudou de visual para o carnaval, perdeu 15 quilos e se mostrou bem animada em um ensaio do Unidos da Tijuca, no Rio de Janeiro, na semana passada.

Voltar Todas de Celebridades

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário