Celebridades Luísa Sonza se inspira em visual de Christina Aguilera para curtir pré-carnaval no Rio de Janeiro

Por Redação O Sul | 16 de fevereiro de 2020

Look de Luísa Sonza e o de Christina Aguilera. Foto: Reprodução/Instagram Look de Luísa Sonza e o de Christina Aguilera. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Luísa Sonza se inspirou no visual da cantora Christina Aguilera no videoclipe para a música “Lady Marmalade”, trilha-sonora do filme “Moulin Rouge”, para curtir o pré-carnaval no Rio de Janeiro no sábado (15).

Em seu Instagram, a cantora compartilhou uma fotomontagem em que aparece ao lado de Aguilera e, de fato, os fãs concordaram que o look de Sonza, que incluía meia-arrastão e joias, estava realmente bem semelhante ao original usado pela artista americana.

“Ficou muito igual”, comentou uma seguidora. “Faltou a make igual, mas tá linda”, observou outra.

Na legenda da imagem, Sonza escreveu um trecho da música: “Voulez-vous coucher avec moi, ce soir?”, que em tradução livre do francês para o português, significa “Quem quer dormir comigo?”. E, na sequência, completou: “Que comece o Carnaval”.

