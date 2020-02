Celebridades Caroline Flack, ex do príncipe Harry, é encontrada morta em Londres

Caroline ficou conhecida depois de apresentar o programa Love Island, bastante popular no país. Foto: Reprodução/Instagram Caroline ficou conhecida depois de apresentar o programa Love Island, bastante popular no país. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

A apresentadora britânica e ex-namorada do príncipe Harry, Caroline Flack, 40 anos, foi encontrada morta sábado (15) em seu novo apartamento em Londres, na Inglaterra.

“Confirmamos que a nossa Caroline faleceu hoje, em 15 de fevereiro. Pedimos que imprensa respeite a privacidade da família neste momento difícil”, diz um comunicado da família da artista, segundo o jornal Daily Mail.

Caroline ficou conhecida depois de apresentar o programa Love Island, bastante popular no país. Recentemente, no entanto, ela foi afastada da atração depois ter sido acusada de agressão pelo namorado, o modelo e ex-tenista inglês Lewis Burton.

A apresentadora chegou a ter que prestar contas em um tribunal local, onde se declarou inocente. Atualmente, ela estava sob fiança e aguardava julgamento marcado para o início de março.

Apesar do ocorrido, na última sexta, Burton postou uma foto com a apresentadora no Instagram e escreveu: “Feliz Dia dos Namorados… Te amo”.

Já a última postagem de Caroline nas redes sociais foi feita um dia antes de sua morte. Na imagem, ela aparece dando um beijo em cão de estimação, Ruby.

Relacionamento com Harry

Em sua autobiografia, Storm in a C Cup, Caroline contou detalhes sobre seu relacionamento com o príncipe Harry. Ela narra ter conhecido o príncipe por meio de uma amiga em comum, Natalie Pinkham, em 2009. Segundo ela, os dois decidiram colocar fim ao romance quando a história chegou à imprensa.

