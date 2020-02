Celebridades Isabella Santoni usa look ousado com maiô cavadíssimo para o Carnaval

Por Redação O Sul | 16 de fevereiro de 2020

Isabella Santoni exibiu um look neon verde vivíssimo que ainda contava com a parte da frente bem cavada. Foto: Reprodução/Instagram Isabella Santoni exibiu um look neon verde vivíssimo que ainda contava com a parte da frente bem cavada. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Isabella Santoni chamou atenção neste sábado (15) no bloco de Carnaval Coletivo Missa e Saturnália, em São Paulo. A atriz exibiu um look neon verde vivíssimo que ainda contava com a parte da frente bem cavada.

A loira publicou algumas fotos em que aparece aproveitando a folia ao lado dos amigos. No bloco, ela chegou a ficar no topo do trio elétrico, mas também andou pelas ruas da capital paulista junto com a multidão.

No Rio de Janeiro, Isabella frequentou alguns ensaios da Beija-Flor, escola pela qual desfilou em 2019.

Voltar Todas de Celebridades

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário