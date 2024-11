Porto Alegre Liberada a ciclovia da Ipiranga até a Salvador França, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 2 de novembro de 2024

A liberação permitirá aos ciclistas a utilização de 60% da extensão total da ciclovia. Foto: Alex Rocha/PMPA A liberação permitirá aos ciclistas a utilização de 60% da extensão total da ciclovia. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

A ciclovia da Ipiranga foi liberada, neste sábado (2), entre as avenidas João Pessoa e a Salvador França, em Porto Alegre, com um desvio para o passeio entre as ruas Santana e João Guimarães devido ao bloqueio no talude próximo a rua Ramiro Barcelos. No trecho, a orientação é que os ciclistas utilizem o passeio compartilhado com os pedestres, o qual está devidamente sinalizado. A liberação permitirá aos ciclistas a utilização de 60% da extensão total da ciclovia, desde a Edvaldo Pereira Paiva até a Salvador França.

“A partir de análises técnicas sobre a segurança viária e de conversas com ciclistas e com a Câmara de Vereadores, estamos liberando mais um trecho. Reforçando que o protocolo de fechamento para os dias em que houver alertas climáticos emitidos pela Defesa Civil seguirá funcionando, com a previsão de abertura após o fim do alerta”, destaca o secretário municipal de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Júnior.

