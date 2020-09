Esporte Libertadores: Universidad Católica x Grêmio; acompanhe

Por Redação O Sul | 16 de setembro de 2020

Partida acontece no estádio San Carlos de Apoquindo, em Santiago. Foto: Reprodução/Facebook Partida acontece no estádio San Carlos de Apoquindo, em Santiago. (Foto: Reprodução/Facebook) Foto: Reprodução/Facebook

Universidad Católica e Grêmio fazem o segundo confronto do Grupo E pela terceira rodada da Fase de Grupos da Conmebol Libertadores 2020, nesta quarta-feira (16), às 21h30 (de Brasília), no Estádio San Carlos de Apoquindo, em Santiago.

O Grêmio ocupa o segundo lugar do grupo. Tem os mesmos quatro pontos do rival Internacional, mas leva desvantagem no saldo de gols, enquanto a Católica está zerada na competição.

Os chilenos levam vantagem no retrospecto pela Libertadores, com três vitórias em quatro partidas. No último duelo, em 2019, deu Grêmio por 2 a 0.

Universidad Católica – Técnico

Dituro, Fuenzalida, Lanaro, Huerta, Rebolledo, Saavedra, Aued, Pinares, Lezcano, Puch, Zampedri.

Grêmio – Técnico Renato Portaluppi

Vanderlei, Braz, Geromel, Cortez, Orejuela, Matheus, Darlan, Isaque, Luiz Fernando, Alisson, Diego S.

Arbitragem

O argentino Darío Herrera foi o árbitro designado para a partida, auxiliado pelos compatriotas Julio Fernández e Cristian Navarro.

