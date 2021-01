Rio Grande do Sul Licitação para estacionamento na Orla do Guaíba é destaque na Agenda Celic

Por Redação O Sul | 25 de janeiro de 2021

A área tem 22.362 metros quadrados e está localizada no Cais Mauá. Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini/Arquivo A área tem 22.362 metros quadrados e está localizada no Cais Mauá. (Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini/Arquivo) Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini/Arquivo

A cessão de uma área de 22.362 metros quadrados localizada no Cais Mauá, em Porto Alegre, destinada para estacionamento, é um dos destaques entre as licitações previstas na semana pelo governo estadual. O certame organizado pela Celic (Subsecretaria Central de Licitações do Estado), vinculada à SPGG (Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão), está agendado para quinta-feira (28), às 9h30, e será realizado na modalidade de Pregão Eletrônico.

O espaço a ser licitado no Centro da Capital está situado nas proximidades da Usina do Gasômetro, na Orla do Guaíba. O valor mínimo mensal para a empresa ser considerada na disputa é de R$ 135,29 mil, e vencerá quem apresentar a maior oferta. O prazo do contrato de cessão de uso é de 24 meses, prorrogáveis até 60 meses.

Além do pregão eletrônico do Cais Mauá, o período entre 25 e 29 de janeiro tem outras 18 licitações agendadas, entre elas registros de preços para aquisição de produtos diversos, além da contratação de empresas para realização de serviços. Para saber mais detalhes sobre os processos, basta acessar o site www.celic.rs.gov.br e consultar pelo número do edital.

A publicação da Agenda Celic é destinada aos interessados em participar de licitações e ampliar o nível de transparência sobre compras e alienações do Estado aos profissionais de imprensa e à sociedade.

