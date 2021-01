Dicas de O Sul Senac-RS e governo do Estado oferecem cursos gratuitos para pessoas trans

Por Redação O Sul | 25 de janeiro de 2021

Design de sobrancelhas é um dos cursos oferecidos. Foto: Divulgação/Senac Design de sobrancelhas é um dos cursos oferecidos. (Foto: Divulgação/Senac) Foto: Divulgação/Senac

Uma parceria com o objetivo de promover capacitação profissional de pessoas transexuais e travestis em diversos municípios do Rio Grande do Sul será lançada na terça-feira (26) pelo governo do Estado, por meio das secretarias da Cultura e de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, e pelo o Senac-RS. A ação integra a programação do Janeiro Lilás – Mês da Visibilidade Trans.

Por meio do acordo, serão ofertadas 127 vagas distribuídas nos cursos Design de Sobrancelhas, Informática Fundamental Office e Mobile, Preparando-se para o primeiro emprego e Preparo de Bolos e Tortas.

A previsão é que o processo seletivo para as vagas, que terá critérios estipulados como condições socioeconômicas, inicie-se no mês de março. As inscrições ocorrerão pelo site da Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos.

“Estamos muito felizes em formalizar essa parceria com o Senac. A oferta desses cursos vai mudar para melhor a vida de pessoas trans e travestis em situação de vulnerabilidade social no nosso Estado. Elas terão a chance de aprender um ofício e de se inserirem no mercado de trabalho”, comemora a secretária da Cultura, Beatriz Araujo.

A parceria contribuirá para mudar o cenário em que mais de 90% da população trans só encontra trabalho no mercado informal, principalmente na prostituição – retrato da exclusão do mercado de trabalho e da grande vulnerabilidade nos níveis social e pessoal, avalia Beatriz. “Essa parceria vem para garantir cidadania, respeito à diversidade e inclusão”, observa.

Para o secretário de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, Mauro Hauschild, a parceria faz parte do processo das estratégias da pasta para diminuir as desigualdades sociais ainda fortemente presentes na sociedade, seja por questões econômicas, de gênero, de cor, de crença ou grupo social. “Ações deste tipo permitirão o empoderamento dessa população, proporcionando oportunidades de emprego e autonomia financeira, com o objetivo de diminuir a limitação e o status social dessas pessoas. Todo esse processo impulsiona mudanças de políticas públicas com foco nas minorias, objetivando aumentar as oportunidades e tornando as condições de vida mais igualitárias”, afirma Hauschild.

Para a assessora de Diversidade da Secretaria da Cultura, Clarissa Lima, “oportunizar qualificação profissional a homens e mulheres trans e travestis é uma forma de dar visibilidade, mostrar respeito e empatia a essa população que, ao longo da história, sempre foi discriminada e privada de direitos”.

A coordenadora interina de Diversidade Sexual do Estado, Gabriela Lorenzet, comenta que essa ação vai ao encontro de todo o empenho realizado pela secretaria da Justiça. “Proporcionar a promoção de ações de capacitação ou qualificações para o desenvolvimento da empregabilidade e da geração de renda de pessoas LGBT no mercado formal de trabalho, com foco na população de travestis e transexuais, contribui para mudar a realidade dos altos índices de desemprego dessa população”, disse.

Para o diretor regional do Senac-RS, José Paulo da Rosa, a qualificação profissional é um passo importante para a mudança de vida. “O Senac-RS tem como missão ‘educar para o trabalho em atividades de comércio de bens, serviços e turismo’ e também cumprimos um importante papel social ao oferecermos educação de qualidade voltada ao mercado de trabalho, especialmente para quem não teve essa oportunidade”, observa.

A previsão é que o processo seletivo para as vagas inicie-se em março.

Design de Sobrancelhas (35 vagas):

• Bento Gonçalves (3);

• Camaquã (4);

• Farroupilha (3);

• Novo Hamburgo (4);

• Pelotas (3);

• Porto Alegre – Senac Centro Histórico (9);

• Taquara (6);

• Tramandaí (3).

Informática Fundamental Office Mobile (71 vagas):

• Cachoeira do Sul (8);

• Carazinho (3);

• Caxias do Sul (4);

• Erechim (5);

• Farroupilha (4);

• Gramado (4);

• Ijuí (3);

• Novo Hamburgo (4);

• Passo Fundo (5);

• Porto Alegre – Senac Tech (9);

• Santa Maria (7);

• Santiago (3);

• Taquara (4);

• Tramandaí (4);

• Viamão (4).

Preparando-se para o primeiro emprego (18 vagas):

• Cachoeira do Sul (9);

• Erechim (4);

• Santiago (5).

Preparo de Bolos e Tortas:

• Gramado (3 vagas).

