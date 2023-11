Mundo Líder do Hezbollah nega envolvimento no ataque do grupo Hamas contra Israel

Por Redação O Sul | 3 de novembro de 2023

Sayyed Hassan Nasrallah discursou pela primeira vez desde o início da guerra entre Israel e Hamas Foto: Reprodução Sayyed Hassan Nasrallah discursou pela primeira vez desde o início da guerra entre Israel e Hamas. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O líder do Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, discursou pela primeira vez, nesta sexta-feira (3), desde o início da guerra entre Israel e Hamas. Nasrallah afirmou que a operação lançada pelo grupo Hamas em 7 de outubro foi “100% palestina”, eximindo responsabilidades do Irã e do próprio Hezbollah no planejamento ou na execução da ofensiva em solo israelense.

O Hezbollah é um grupo de muçulmanos xiitas do Líbano que têm um partido com representação no Legislativo do país e um braço armado. Historicamente apoiados pelo Irã, eles têm enfrentado as forças israelenses ao longo da fronteira entre Líbano e Israel.

Em seu pronunciamento, Nasrallah agradeceu aos grupos no Iêmen e no Iraque, parte do que é conhecido como “Eixo de Resistência”, e inclui as milícias iraquianas muçulmanas xiitas que têm disparado contra as forças dos Estados Unidos na Síria e no Iraque, e os houthis do Iêmen, que se juntaram ao conflito disparando drones contra Israel. Ele disse que a operação de 7 de outubro provocou um “terremoto” em Israel e que expôs a fraqueza do país.

Em seu discurso, o líder do movimento armado enfatizou que, se os Estados Unidos quisessem evitar uma guerra regional, deveriam rapidamente “interromper a agressão em Gaza”.

“Estamos prontos [para enfrentar] sua frota, com a qual você nos ameaça”, disse ele.

Nasrallah acusou o governo de Joe Biden de ser totalmente responsável pelo conflito em curso em Gaza, dizendo que Israel é apenas um instrumento.

“Os Estados Unidos estão impedindo um cessar-fogo e o fim da agressão” em Gaza, afirmou ele.

Ele também disse aos EUA, cujo chefe da diplomacia, Antony Blinken, está em visita a Israel, que “quem quiser evitar uma guerra regional deve parar rapidamente a agressão em Gaza”.

No front libanês, Hassan Nasrallah afirmou que “estamos em uma batalha desde 8 de outubro”. Ele considerou que todas as opções estavam sobre a mesa e que a possibilidade de guerra total era realista.

“Dizemos ao inimigo que pode estar pensando em atacar o Líbano ou realizar uma operação preventiva que isso seria a maior estupidez de sua existência”, afirmou Hassan Nasrallah.

O líder do Hezbollah afirmou ainda que Israel comete um erro em sua guerra contra o Hamas em Gaza, ao perseguir objetivos que não pode alcançar. “Durante um mês inteiro, Israel não foi capaz de mostrar um único sucesso militar”, afirmou Hassan Nasrallah.

Ele também disso que Israel só poderia recuperar os reféns feitos pelo Hamas em Gaza por meio de negociações.

