Política Líder do PT pede ao Supremo que decrete a prisão preventiva de Bolsonaro

Por Redação O Sul | 22 de agosto de 2025

Lindbergh Farias disse que teme a fuga de Bolsonaro para a embaixada dos Estados Unidos no Brasil, em busca de asilo político. (Foto: Reprodução)

O líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias (RJ), apresentou ao Supremo Tribunal Federal (STF) um pedido de decretação de prisão preventiva contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Na representação, o petista diz requerer providências quanto aos “graves e reiterados descumprimentos de medidas cautelares” por parte de Bolsonaro e sustenta que há “risco concreto de fuga”.

Em entrevista nessa sexta-feira (22), após ter protocolado o pedido na Corte, Lindbergh disse que teme a fuga de Bolsonaro para a embaixada dos Estados Unidos no Brasil, em busca de asilo político.

“Não tenho dúvida de que esse grupo bolsonarista vai tentar escalar no período do julgamento. Esse julgamento tem que acontecer com tranquilidade. Agora, tem que existir um alerta máximo por parte das instituições”, afirmou Lindbergh, mencionando depredações, invasões a prédios dos Três Poderes, acampamentos, instalação de bombas e manifestações em Brasília.

A Polícia Federal indiciou Bolsonaro e seu filho Eduardo por coação para tentar impedir o julgamento da ação do golpe no STF. A PF apresentou relatório sobre as investigações e o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, pediu explicações à defesa do ex-presidente. O prazo para resposta termina nesta sexta-feira à noite.

O líder do PT afirmou ter “medo” de eventual fuga do ex-presidente durante o julgamento do Supremo que terá início em 2 de setembro. “Para mim, ou a Justiça age agora, ou nós vamos abrir um caminho para ele querer abrir um impasse”, disse Lindbergh. “A prisão domiciliar não foi suficiente. Se ele não tiver uma prisão preventiva, se ele não for para a Polícia Federal, tenho medo, receio, de duas coisas: de fuga e de um plano já organizado para entrar em uma embaixada”, continuou.

Lindbergh acrescentou: “Eu digo a vocês, a partir de informações que eu tenho, que esse plano para (Bolsonaro) se abrigar em uma embaixada está sendo construído”. Ele negou que a sustentação de possibilidade de fuga de Bolsonaro seja “teoria da conspiração” e citou a ida de Bolsonaro à Embaixada da Hungria e o pedido de asilo na Argentina.

Questionado sobre a origem das supostas informações, o petista afirmou: “Aqui, como parlamentar, nós temos muitas fontes de vários lugares. Na verdade, eu tenho conhecimento de mais de um plano de fuga e de abrigo em embaixada. Estamos vendo com nossa equipe jurídica como ir passando informações às autoridades”. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

