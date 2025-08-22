Sexta-feira, 22 de agosto de 2025

Política Maioria dos eleitores de oito Estados quer governador sem ligação com Lula e Bolsonaro

Por Redação O Sul | 22 de agosto de 2025

Levantamento avaliou o cenário político em Estados que concentram 66% do eleitorado nacional. (Foto: ABr)

A maior parte dos eleitores de oito Estados brasileiros quer para governador alguém que não seja aliado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e nem do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A informação é do levantamento Genial/Quaest divulgado nessa sexta-feira (22), que avaliou o cenário político nos Estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul, Bahia, Pernambuco e Goiás, que concentram 66% do eleitorado nacional.

A busca por um governador independente em 2026 varia entre os Estados pesquisados: de 44%, em Pernambuco, a 60%, no Rio Grande do Sul.

Quando perguntados sobre candidatos alinhados a Lula, Bahia e Pernambuco registraram os maiores índices de apoio (40%). Nos demais Estados, o apoio não passa de 20%.

A maior aceitação a um nome ligado a Bolsonaro atinge 30% em Goiás, seguido pelo Paraná, com 27%. Em São Paulo, maior colégio eleitoral do País, 23% preferem um aliado do ex-presidente e 17% um aliado de Lula. Na Bahia, reduto petista em 2022, só 9% indicaram preferência por um bolsonarista.

O levantamento ouviu 10.146 eleitores com 16 anos ou mais nos Estados citados, entre os dias 13 e 17 de agosto. A margem de erro é de dois pontos percentuais em São Paulo e de três nos demais, com nível de confiança de 95%.

O ex-presidente Jair Bolsonaro está inelegível até 2030 por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ele também é réu em processo no Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado, que começará a ser julgado no dia 2 de setembro. Ainda que não seja condenado pelo STF, a decisão não interfere na sentença de inelegibilidade do TSE.

Na quarta-feira, 21, Bolsonaro e seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), foram indiciados pela Polícia Federal pelos crimes de coação no curso do processo e abolição do Estado Democrático de Direito ao tentar interferir no julgamento da ação penal do golpe.

Os entrevistados responderam à pergunta “Você gostaria que o próximo governador fosse…”. Confira abaixo os resultados.

São Paulo

– Independente: 59%;

– Aliado do Lula: 17%;

– Aliado do Bolsonaro: 23%;

– Não sabe/não respondeu: 1%.

Minas Gerais

– Independente: 58%;

– Aliado do Lula: 18%;

– Aliado do Bolsonaro: 22%;

– Não sabe/não respondeu: 2%.

Rio de Janeiro

– Independente: 58%;

– Aliado do Lula: 16%;

– Aliado do Bolsonaro: 24%;

– Não sabe/não respondeu: 2%.

Bahia

– Independente: 49%;

– Aliado do Lula: 40%;

– Aliado do Bolsonaro: 9%;

– Não sabe/não respondeu: 2%.

Paraná

– Independente: 58%;

– Aliado do Lula: 13%;

– Aliado do Bolsonaro: 27%;

– Não sabe/não respondeu: 2%.

Rio Grande do Sul

– Independente: 60%;

– Aliado do Lula: 16%;

– Aliado do Bolsonaro: 23%;

– Não sabe/não respondeu: 1%.

Pernambuco

– Independente: 44%;

– Aliado do Lula: 40%;

– Aliado do Bolsonaro: 13%;

– Não sabe/não respondeu: 3%.

Goiás

– Independente: 54%;

– Aliado do Lula: 13%;

– Aliado do Bolsonaro: 30%;

– Não sabe/não respondeu: 3%.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

