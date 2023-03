Rio Grande do Sul Liderança indígena do Chile ministra aula inaugural do TRT-4 sobre direitos humanos e Constituição

24 de março de 2023

Elisa Loncón compartilhou sua experiência enquanto presidente da Convenção Constitucional do Chile, que redigiu a nova proposta de Constituição do país em 2022. Foto: Reinaldo Foltz Foto: Reinaldo Foltz

Diretamente do Chile, a professora, doutora em Linguística e liderança indígena mapuche Elisa Loncón esteve em Porto Alegre nesta sexta-feira (24) para ministrar a aula inaugural da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT-4). O tema do encontro foi os desafios para o avanço dos direitos humanos na experiência constitucional latino-americana.

A palestrante compartilhou com o público sua experiência enquanto presidente da Convenção Constitucional do Chile, que redigiu a nova proposta de Constituição do país no ano passado, em substituição à escrita durante a ditadura de Pinochet. Para atender a demanda dos chilenos por mais igualdade social, a nova versão incluiu mais direitos sociais, ampliando e aprofundando a discussão sobre direitos humanos e sustentabilidade.

“Os direitos humanos têm que garantir a igualdade substancial entre os homens e as mulheres e, ao mesmo tempo, considerar o vínculo indissociável que todos nós possuímos com a natureza. Ou seja, não se pode exercer os direitos humanos se não temos água para beber, se não há terra para viver, ou se não estamos com as condições que a natureza nos dá para ocuparmos este espaço”, defendeu Elisa.

Segundo o diretor da Escola Judicial do TRT-4, João Paulo Lucena, a presença da ativista reforça a integração da Justiça do Trabalho gaúcha e brasileira no cenário da América Latina. “Abrimos um novo canal de comunicação com o Chile e com os grupos que tratam sobre democracia, participação popular, equidade e empoderamento feminino, com uma mensagem de inclusão das classes e categorias sociais que são minorizadas”, ressaltou.

