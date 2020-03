Brasil Lideranças gaúchas examinam efeitos da estiagem e do Coronavirus no RS com ministro Onyx

Por Redação O Sul | 12 de março de 2020

Lideranças gaúchas na reunião com o ministro Onyx Lorenzoni em Brasília. Foto Divulgação.

O líder do governo Eduardo Leite, deputado Frederico Antunes, participou nesta quinta-feira, em Brasília, de reunião com o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni e com a secretária de Relações Federativas e Internacionais, Ana Amélia Lemos. Na pauta, o avanço dos casos de Corona Vírus no Estado e no Brasil, os prejuízos da seca no Rio Grande do Sul e encaminhamentos junto ao ministério dos Transportes em relação às BRs 290, 285 e 116. Participaram ainda da reunião, os deputados Edson Brum, Carlos Burigo, Vilmar Lourenço e o presidente da FETAG, Carlos Joel.

