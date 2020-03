Notas Mundo Líderes de Israel abrem abrigo nuclear em meio a guerra com coronavírus

Por Redação O Sul | 26 de março de 2020

O governo de Israel abriu um abrigo nuclear nas colinas de Jerusalém para ajudar a coordenar sua campanha contra a disseminação do coronavírus, disseram autoridades nesta quinta-feira. O abrigo, chamado de “Centro de Administração Nacional”, foi construído mais de uma década atrás por causa do temor do programa nuclear do Irã.

