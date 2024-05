Geral Líderes destacam a importância de auxiliar na reconstrução do RS

29 de maio de 2024

Tragédia climática devastou o Rio Grande do Sul no último mês. (Foto: Mauricio Tonetto/Secom)

A tragédia climática que acometeu o Rio Grande do Sul no último mês foi um dos temas mais presentes nos discursos e conversas dos líderes durante a 24ª edição do “Executivo de Valor”, que premiou, na segunda-feira (27), 24 líderes que mais se destacaram na gestão de suas empresas em 2023. Além de prestarem solidariedade, os executivos compartilharam iniciativas promovidas por suas empresas para auxiliar na recuperação do Estado.

Fundada no Rio Grande do Sul há 123 anos, a Gerdau está imbuída na reconstrução do Estado. Gustavo Werneck, presidente da siderúrgica e premiado na categoria ‘Mineração e Metalurgia’, afirma que ajudar a população é prioritário para a empresa, que está “colocando todos os esforços possíveis”.

“Quero aproveitar a oportunidade para demonstrar todo o nosso apoio ao Rio Grande do Sul. É uma situação muito difícil pelo qual o Estado está passando. Nós da Gerdau colocaremos todos os esforços possíveis para que o Estado seja reconstruído, para que as pessoas possam voltar a ter uma vida dentro da normalidade. Para nós, reconstruir o Rio Grande do Sul é uma enorme prioridade”, disse.

Entre outras iniciativas, a companhia anunciou a doação de R$ 10 milhões para auxiliar a reestruturação do Estado. Desse montante, R$ 5 milhões foram direcionados para fundo aberto de coalização empresarial em apoio à sociedade gaúcha, criado em parceria com a ONG Gerando Falcões, destinado a mobilizar recursos financeiros com foco na reconstrução de habitações do Estado.

A RD Saúde, dona das marcas Raia e Drogasil, opera 130 farmácias no Estado. Dos 1.800 funcionários que atuam na região, 116 estão em situações críticas. “Desde o começo da tragédia começamos a trabalhar para cuidar dos nossos funcionários”, disse Marcílio Pousada, CEO da companhia, premiado na categoria ‘Comércio’.

O executivo também ressaltou iniciativas da companhia para a comunidade de maneira geral, como o envio de kits de higiene pessoal, direcionamento do troco solidário do país inteiro para o RS, além do trabalho conjunto com o movimento de combate à fome Ação Cidadania. “Agora é se preparar para reconstruir, abrir novos negócios e poder atender a população da melhor maneira possível”, pontuou.

A ISA Cteep, empresa concessionária de transmissão de energia elétrica, está trabalhando para levar energia para a população atingida pelas inundações. O problema é que uma das suas duas subestações no Rio Grande do Sul ficou submersa por causa do volume de chuvas caiu no Estado.

Segundo Rui Chammas, presidente da companhia, premiado na categoria ‘Energia’, foi criada uma solução em parceria com o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) para garantir que a energia flua minimamente. “Temos uma obra parada na região. Estamos esperando melhores condições para voltar a construir”, afirma.

Para Cristiano Teixeira, diretor-geral da Klabin, que levou o prêmio na categoria ‘ Papel, papelão e celulose’ ninguém estava preparado para uma catástrofe como a que aconteceu no Estado. “A gente precisa estar muito atento às necessidades que virão com a mudança do clima”, pontuou.

O Itaú Unibanco possui mais de 100 agências no Estado e quase dois mil funcionários. Dentre as iniciativas para apoiar a região, Milton Maluhy Filho, diretor presidente do Itaú Unibanco, que levou prêmio na categoria ‘Serviços financeiros’, destacou as doações para ONG Movimento União Brasil e a parceria com a Azul Linha Aéreas para financiar o combustível utilizado nas aeronaves que levam alimentos e itens de primeiros socorros para a região. “É um momento de mobilização nacional”, afirmou.

O banco também disponibilizou espaços de mídia para que as ONGs que passaram por uma curadoria possam divulgar seus projetos e captar recursos. Há ainda uma campanha de arrecadação interna em que a instituição vai doar mais um real a cada real doado pelos colaboradores. “É hora de focar na solução para que o Rio Grande do Sul saia dessa da melhor forma o e mais rápido possível”, afirmou Maluhy.

Isabella Wanderley, CEO da Novo Nordisk Brasil, ganhadora na categoria ‘Saúde’, reforçou que a crise no Rio Grande do Sul deve ser enfrentada por todo o país. Além do suporte aos funcionários que atuam na região, a farmacêutica de origem dinamarquesa doou medicamentos e se colocou à disposição dos governos municipal e estadual para produção e entrega de inulinas.

“Também estamos fazendo uma doação em dinheiro para que o Estado possa se recuperar”, afirmou Wanderley.

Na fintech Nomad, há inciativas lideradas por colaboradores e projetos institucionais. Nesse último caso, além de parcerias com associações locais também são feitas transferência de recursos para essas instituições. “Temos atuados nessas duas frentes desde o início de maio”, afirmou Lucas Vargas, CEO da Nomad, premiado na categoria ‘Startup de sucesso’. As informações são do jornal Valor Econômico.

