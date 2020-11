Mundo Líderes mundiais parabenizam Biden pela vitória à Casa Branca. Eleito promete trabalhar para unificar o país

Por Redação O Sul | 8 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Biden discursou em sua cidade, Wilmington. Foto: Reprodução/Twitter Biden discursou em sua cidade, Wilmington. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

Vários líderes mundiais felicitaram o candidato democrata Joe Biden pela vitória na eleição para presidente dos Estados Unidos. Segundo cálculos de meios de comunicação norte-americanos, Biden é o novo presidente do país depois de ter conseguido os 20 votos do estado da Pensilvânia. O eleito prometeu trabalhar para unificar o país.

A contagem de votos ainda segue, mas dados da agência Reuters apontaram que o democrata obteve pelo menos 273 delegados dos 538 possíveis, enquanto o republicano Donald Trump teve 214.

Após o anúncio, os principais líderes da União Europeia parabenizaram Biden pela vitória, incluindo o conservador primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, e a chanceler alemã, Angela Merkel, tornando difícil para Trump manter suas repetidas afirmações, sem evidências, de que a eleição foi fraudada.

O presidente da França, Emmanuel Macron, disse, por meio de uma rede social, que quer trabalhar em conjunto com Biden para “superar os desafios de hoje”.

“Os americanos escolheram seu presidente. Parabéns @JoeBiden e @KamalaHarris! Temos muito que fazer para superar os desafios de hoje. Vamos trabalhar juntos!”, disse o francês.

Mensagem semelhante foi publicada pelo primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, que parabenizou o povo dos Estados Unidos por ter escolhido o seu 46º presidente.

“O povo americano elegeu seu 46º presidente. Parabéns @JoeBiden e @KamalaHarris. Desejamos-lhe boa sorte. Estamos prontos para cooperar com os Estados Unidos e enfrentar juntos os grandes desafios globais”, escreveu.

O porta-voz da chanceler alemã Angela Merkel, Steffen Seibert, publicou um comunicado, no qual ela diz estar contente com a futura colaboração com Biden.

“Nossa amizade transatlântica é insubstituível se quisermos superar os grandes desafios deste tempo”, diz Merkel.

O primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, também parabenizou Biden pela vitória e também as instituições americanas por uma “notável demonstração de vitalidade democrática”.

“Estamos prontos para trabalhar com o presidente eleito Joe Biden para tornar nossa relação transatlântica mais forte. Os EUA podem contar com a Itália como um sólido aliado e um parceiro estratégico”, escreveu no Twitter.

O primeiro-ministro de Portugal, António Costa também usou sua conta no Twitter para parabenizar Biden pela vitória.

“Parabéns ao presidente eleito Joe Biden. Espero que em breve possamos trabalhar no reforço das relações transatlânticas e na gestão de assuntos globais, como as alterações climáticas, a defesa da democracia e a segurança internacional”, escreveu Costa numa publicação em português e inglês.

Barack Obama

O ex-presidente Barack Obama também usou as redes sociais para parabenizar Biden pela vitória. Obama publicou um comunicado no qual disse que as eleições ocorreram em “circunstâncias nunca vividas” e que os americanos compareceram ao pleito “em número nunca vistos”.

“Temos a sorte de que Biden tem o que é preciso para ser presidente e já se conduz dessa forma porque quando ele for para a Casa Branca em janeiro, ele terá uma série de desafios extraordinários que nenhum outro presidente teve — uma pandemia, uma economia desigual, um sistema de Justiça e democracia em risco e o clima em perigo”, diz trecho do comunicado.

“Eu encorajo todos os americanos a darem a ele [Biden] uma chance e apoiá-lo. Os resultados da eleição em todos os níveis mostram que o país continua profundamente e amargamente dividido. Será necessário, não apenas para Joe e Kamala, mas para cada um de nós fazer a nossa parte para irmos além da nossa zona de conforto, ouvir os outros, abaixar a temperatura e procurar algo em comum para seguir em frente. Lembrando que somos apenas uma nação, guiada por Deus”, diz outro trecho.

Unificação

O democrata Joe Biden ganhou a Presidência dos Estados Unidos neste sábado (7), após uma dura campanha eleitoral, e prometeu que trabalhará para unificar um país profundamente dividido.

A vitória de Biden no estado da Pensilvânia colocou-o além dos 270 votos necessários no Colégio Eleitoral para conquistar a Presidência, encerrando quatro dias de suspense e levando seus apoiadores para comemorações às ruas das principais cidades.

“As pessoas desta nação falaram. Elas nos deram uma vitória clara, uma vitória convincente”, disse Biden aos partidários em um estacionamento durante seu discurso de vitória, em sua cidade, Wilmington, Delaware.

“Prometo ser um presidente que não busca dividir, mas unificar”, disse ele, dirigindo-se diretamente aos apoiadores de Trump.

“Agora, vamos dar uma chance um ao outro. É hora de colocar de lado a retórica dura, baixar a temperatura, nos vermos novamente, nos ouvirmos de novo”, declarou. “Esta é a hora de curar na América.”

Ele foi apresentado por sua companheira de chapa, a senadora norte-americana Kamala Harris, que será a primeira mulher, a primeira negra americana e a primeira americana de ascendência asiática a servir como vice-presidente.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo