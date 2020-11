Rio Grande do Sul Dupla paulista que aplicava golpe do cartão é presa em shopping de Pelotas

Por Redação O Sul | 8 de novembro de 2020

Foram apreendidos smartphones, sete máquinas de cartão, porções de maconha, o cartão de uma das vítimas e cerca de R$ 3 mil. Foto: Divulgação/PCRS Foram apreendidos smartphones, sete máquinas de cartão, porções de maconha, o cartão de uma das vítimas e cerca de R$ 3 mil. (Foto: Divulgação/PCRS) Foto: Divulgação/PCRS

Uma dupla de criminosos, vinda de São Paulo, foi presa pela Polícia Civil na noite de sexta-feira (6) no Shopping Pelotas. Com eles foram apreendidos smartphones, sete máquinas de cartão, porções de maconha, o cartão picotado de uma das vítimas e cerca de R$ 3 mil em espécie.

Segundo a investigação, os criminosos chegaram no município no início da semana, e estavam aplicando o golpe do cartão, em que os alvos são principalmente pessoas idosas. A equipe de policiais civis conseguiu imagens de uma câmera de segurança, a partir das quais foi possível verificar as características de um dos suspeitos. Ele foi reconhecido fazendo compras no shopping. Em outro local, onde estava o comparsa, foram encontradas as máquinas de cartão, dinheiro, droga e o cartão de uma das vítimas, picotado dentro de uma lata de refrigerante.

Pelotas estava há aproximadamente 30 dias sem registro de ocorrências do golpe do cartão, até o surgimento de novos casos, na semana passada. Há um trabalho contínuo de investigação com a intenção de desarticular esses grupo de criminosos, segundo o delegado Gustavo Pereira, titular da 1ª DP de Pelotas.

