Por Redação O Sul | 5 de dezembro de 2021

Os ônibus sairão do Largo Glênio Peres (ao lado do Mercado Público) até o estádio. Foto: Alex Rocha/PMPA Os veículos sairão do Largo Glênio Peres (ao lado do Mercado Público) até o estádio. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) informa esquema especial de trânsito e transporte para a partida entre Internacional e Atlético Goianiense pelo Campeonato Brasileiro. O jogo será nesta segunda-feira (6), às 20h, no Estádio Beira-Rio.

As linhas especiais para o estádio começam a circular a partir das 18h. Também haverá reforço após o encerramento da partida.

A linha F993 Futebol Beira-Rio sairá do Largo Glênio Peres (ao lado do Mercado Público) até o estádio. Além da linha especial, mais de 20 outras, regulares, atendem a região pelo corredor da avenida Padre Cacique.

Duas horas antes da partida, duas linhas de lotação são também opção de deslocamento para os torcedores. As linhas 10.5 Guarujá e 10.4 Ipanema saem da rua Marechal Floriano Peixoto em direção ao Beira-Rio.

Após o encerramento da partida, a linha de ônibus F993 Futebol Beira-Rio e mais três linhas de lotação saem da rua Nestor Ludwig (Rua A). A linha de ônibus F993 Futebol Beira-Rio vai até o Centro de Porto Alegre no Largo Glênio Peres.

Na operação das lotações, a linha 10.5 Guarujá vai até a av. da Serraria, a linha 10.4 Ipanema vai até Oddone Marsiaj e a linha 10.6 Restinga até a rua Alberto Hoffmann.

Trânsito

Agentes monitorarão o local para orientar os torcedores. Após o término da partida, a av. Beira-Rio terá fluxo invertido, com os dois sentidos em direção ao Centro. As informações sobre trânsito serão divulgadas no perfil do twitter @EPTC_POA.

