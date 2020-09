Celebridades Lívia Andrade mostra novo visual e diz: “Não sou má, nem santa”

Por Redação O Sul | 28 de setembro de 2020

Apresentadora decidiu usar cabelos mais claros e longos Foto: Reprodução/Instagram Apresentadora decidiu usar cabelos mais claros e longos. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Lívia Andrade, 37 anos de idade, exibiu seu visual mais loiro ao comandar uma live neste fim de semana. Ao mostrar os cabelos mais claros e longos, a apresentadora posou exuberante e escreveu no Instagram: “Não sou má, nem santa”.

Para a live, realizada no espaço Casa Mimosa, no bairro da Vila Carrão, localizado na zona leste da cidade de São Paulo. Afastada da TV desde o fim do “Fofocalizando” – que virou Triturando, no SBT –, Lívia ainda não tem data definida para voltar ao trabalho televisivo.

Ela também integra o time de participantes do Programa Silvio Santos, mas o apresentador, de 89 anos de idade, está afastado das gravações por conta da pandemia do coronavírus.

