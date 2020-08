Agosto chega trazendo lançamentos da literatura para os mais diversos gostos. Confira a lista que preparamos com livros que te farão rir, aprender e refletir neste mês.

1-O mundo pós-pandemia, de diversos autores, organização por José Roberto de Castro Neves (Nova Fronteira, 416 páginas, R$ 49,90)

O que acontecerá com o planeta após o fim da pandemia de Covid-19? Em tempos tão incertos, especialistas das mais diversas áreas se reuniram para tentar imaginar qual será o cenário econômico, político e social dos próximos anos.

O livro conta com textos assinados por Marcelo Adnet, Pedro Bial, Fernando Henrique Cardoso, Fernanda Torres, Izabella Teixeira, e vários outros.

2-Capital e ideologia, de Thomas Piketty (Intrínseca, 1.056 páginas, R$ 99,90)

Em sua obra mais recente, o economista francês Thomas Piketty explica como a ideologia é essencial para manutenção das desigualdades sociais e da lógica econômica que enriquece uns e empobrece outros.

3-No final ficam os cedros, de Pierre Jarawan (Jangada, 440 páginas, R$ 57,90)

Duas décadas após fugir da guerra civil em seu país para Alemanha, Samir volta ao Líbano em busca de pistas que possam o levar até o pai, desaparecido durante o conflito. Além de acompanhar a jornada de autoconhecimento do protagonista, No final ficam os cedros ensina ao leitor um pouco sobre a história do país árabe e apresenta a realidade de milhares de libaneses hoje em dia.

4-Com amor, Creekwood, de Becky Albertalli (Intrínseca, 144 páginas, R$ 29,90)

A obra é continuação de Com amor, Simon (2015), que conta o romance de dois meninos, Simon e Blue. O novo livro dá seguimento à trama, agora acompanhando o casal durante seu período na universidade. O mais bacana é que a história é toda contada através de e-mails trocados pelos protagonistas, o que dá um toque divertido e atual ao romance.

5-10 contos maravilhosos dos irmãos Grimm, de Jacob e Wilhelm Grimm (Nova Fronteira, 64 páginas, R$ 24,90)

Nesta nova edição da Nova Fronteira, o leitor conhece alguns dos contos de fada mais famosos de todos os tempos, como Rapunzel e Chapeuzinho Vermelho. A tradução e adaptação são fruto do trabalho de outro contador de histórias, Monteiro Lobato.

6-Nós somos o clima, de Jonathan Safran Foer (Rocco, 288 páginas, R$ 49,90)

O filósofo Jonathan Safran Foer começa este livro contando histórias aparentemente desconectadas, mas que evidenciam algo inerente à vida na Terra: a forma como vivemos reverbera não só entre os humanos, mas também em toda a fauna e a flora do planeta. Com números, pesquisas e argumentos científicos, Nós somos o clima é uma ótima pedida para quem quer começar a salvar o planeta hoje.

7-A arte de ser infeliz, de Nélio Tombini (Citadel, 256 páginas, R$ 44,90)

Psiquiatra há quase 50 anos, Nélio Tombini alerta para a importância de falarmos sobre as emoções (boas ou ruins). O médico ainda destaca algumas “armadilhas emocionais” que podem nos sabotar e atrapalhar ainda mais a compreensão de quem somos e o que queremos.

😯 escândalo do século, de Gabriel García Márquez (Editora Record, 350 páginas, R$ 59,90)

Além de se entregar à literatura (que aliás, o rendeu o Prêmio Nobel em 1982), o colombiano Gabriel García Márquez dedicou boa parte de sua vida ao jornalismo. Esta obra, publicada pela Record, reúne 50 textos publicados por Gabo em jornais revistas durante entre 1950 e 1984. Uma ótima pedida para os fãs de Cem anos de solidão e Amor nos tempos do cólera.

9-Como manter a calma, de Sêneca (Nova Fronteira, 144 páginas, R$ 29,90)

Já no século 1 d.C., o pensador romano Sêneca concluiu que a raiva é a emoção mais destrutiva que alguém pode sentir. Neste clássico atemporal, o autor faz reflexões relevantes sobre a importância de mantermos a “cabeça fria” para enxergar a vida com clareza.

10-Cinco máscaras, de Carlo Antico (Labrador, 208 páginas, R$ 55)

Se já estamos sonhando com uma vacina para a Covid-19, imagina se a cura para todas as doenças do mundo fossem descobertas? Este é o cenário de Cinco máscaras, livro protagonizaoa por Prince Lafitte. O vexilologista (estudioso de bandeiras) embarca em uma aventura ao redor do mundo para tentar salvar seu amigo, que fora diagnosticado com câncer.

11-Sol e sombra, de Aliel Paione (Pandorga, 432, preço sob consulta)

No segundo volume da Trilogia do Sol, o leitor acompanha a história de João Antunes, jovem gaúcho dividido entre dois amores. Além da jornada do protagonista, Sol e sombra traz um panorama da história política e social do Rio Grande do Sul.