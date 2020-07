Dicas de O Sul Poesia de Drummond é tema de edição virtual do projeto Universidade Aberta

Por Redação O Sul | 5 de julho de 2020

Obra do poeta será abordada pelo professor e escritor Pedro Gonzaga na próxima terça-feira. Foto: SMC/PMPA

A CLH (Coordenação de Literatura e Humanidades), vinculada à SMC (Secretaria Municipal da Cultura), promove na terça-feira (7), edição on-line do projeto Universidade Aberta. No encontro virtual, o professor e escritor Pedro Gonzaga irá abordar a obra do poeta Carlos Drummond de Andrade. A palestra será transmitida a partir das 18h30 na página da CLH no Facebook. Quem desejar obter certificado de participação deve se inscrever gratuitamente pelo e-mail: cll@smc.prefpoa.com.br.

Drummond permanece, 90 anos após sua estreia (Alguma Poesia,1930), como o nome que elevou a poesia de língua portuguesa do século 20 ao patamar de grandes criações líricas do Ocidente. É o poeta das tensões da modernidade e da decomposição do velho Brasil arcaico, das angústias da interioridade e da exaltação erótica, da problemática social e da interrogação metafísica. Tudo isso expresso em uma linguagem de admirável originalidade.

