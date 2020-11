Leandro Mazzini Lobby sem mistério

Por Leandro Mazzini | 3 de novembro de 2020

Projeto de lei que regulamenta a atividade de lobistas não avança no Congresso Nacional. (Foto: Divulgação)

A Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais (ABRIG), que reúne lobistas, entrou na ofensiva contra a imagem pejorativa do setor, de anos, que liga o lobby à corrupção. Enquanto não avança no Congresso Nacional o projeto de lei que regulamenta a atividade, a entidade lançou um guia de “Práticas Recomendáveis”. O documento foi elaborado em parceria com a ABNT. Os lobistas que atuam em Brasília e em governos e assembleias legislativas já foram informados. O lobby é prática comum e legal nos Estados Unidos, para citar um exemplo. E a fiscalização é rígida.

É hoje

As casas de apostas nos Estados Unidos apontam 63% de apostas em Joe Biden, contra 36% para Donald Trump, segundo relatório do BTG Pactual para clientes.

A conferir

Fontes da Coluna, na Flórida e Massachusetts, no entanto, apontam que o cenário é imprevisível, e Trump tem chances de virar em Estados importantes e vencer.

Saiu da curva

Marília Arraes, candidata do PT no Recife, promete retirar o superlotado presídio Aníbal Bruno da capital, sem saber para onde levar. Mas a competência é do Estado.

Cofre cheio

Sheldon Adelson, o magnata dos jogos de azar nos EUA e Ásia, colocou à venda seus dois mega cassinos em Las Vegas, o Venettian e o Palazzo, por US$ 6 bilhões. Empresários do setor indicam que ele vai investir pesado em Macau e Cingapura, mas o Brasil também está nos planos.

Aliá$…

…Adelson já esteve em Brasília recentemente. Seus lobistas operam forte no Congresso Nacional na tentativa de aprovação de uma lei que autorize cassinos com resorts no Brasil. Ele está de olho no Rio de Janeiro e São Paulo.

Democracia

Está de parabéns a Associação de Imprensa de Pernambuco em realizar o primeiro e único debate do 1º turno com todos os candidatos à Prefeitura do Recife, no dia 10. Será na Livraria Jaqueira, com transmissão online.

MERCADO

VIVO, de novo

Lembram do caso da VIVO que descumpriu contrato assinado de linha pós-paga e passou um chip para pré-pago, na cara de pau? O número, que era usado por um hotel na Bahia, ainda tem na caixa postal o recado de saudação da empresa. Além de perder hóspedes, estes reclamam que não conseguem mais contato via telefone. O caso já está na Justiça.

Introspecção do bolso

O consumo mais consciente e saudável no pós-pandemia foi confirmado por 77% dos entrevistados da pesquisa Brave New Retail 2020, da E-Consulting. Do total, 75% apontaram mudanças na forma de consumir; 64% deixarão as marcas quando se sentirem traídas e 59% vão preferir produtos e serviços com preços mais acessíveis. A pesquisa ouviu 3.712 consumidores entre março e julho.

Efeito…

Levantamento da Associação Brasileira da Indústria de Artigos de Equipamentos Médicos, Odontológicos, Hospitalares e de Laboratórios – ufa! – (ABIMO) revela que os ventiladores pulmonares impulsionaram a indústria de dispositivos médicos e levaram o Brasil a se tornar autossuficiente em sua produção.

…pandemia

O número de fábricas nacionais que produzem os insumos aumentou de quatro unidades, no início da pandemia, para 10, em agosto. A necessidade passou a ser de 40 mil ventiladores por ano, o que corresponde a um aumento de 220%.

