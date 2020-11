Colunistas Pedido da PGR para retomar inquérito da propina da OAS irrita Rodrigo Maia

Por Flavio Pereira | 3 de novembro de 2020

Deputado Rodrigo Maia volta a ser investigado por denúncia de receber propina da OAS. (Foto: Reprodução)

Autorizado pelo ministro Edson Fachin, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, determinou o envio dos autos do caso OAS à Polícia Federal para a reabertura das investigações contra o presidente da Câmara. O inquérito contra Rodrigo Maia foi aberto com base em trocas de mensagens entre o deputado e o ex-presidente da empreiteira, Léo Pinheiro. O caso tramita sob sigilo.

Disparou a hashtag #RodrigoMaiaNaCadeia

Rodrigo Maia é investigado por ter supostamente recebido propina da OAS, e a notícia fez disparar ontem nas redes sociais a hashtag #RodrigoMaiaNaCadeia, que chegou entre os trending topics mais acessados. Irritado com a retomada das investigações no momento em que ele articula um lobby para ocupar um ministério, Rodrigo Maia, na falta de outra explicação, acusou o Procurador-Geral da República de agir sob influência do presidente Jair Bolsonaro.

Sinal evidente de melhora: mapa do covid-19 no RS agora é todo laranja

O mapa do distanciamento do Rio Grande do Sul será totalmente laranja esta semana, o que só havia ocorrido antes, entre os dias 29 de setembro e 5 de outubro. O Gabinete de Crise aceitou o pedido de reconsideração enviado por Santa Rosa, única região preliminarmente classificada em bandeira vermelha (risco epidemiológico alto) e agora as 21 regiões estão em bandeira laranja (risco médio) no mapa do modelo de Distanciamento Controlado.

Sérgio Camargo: “a esquerda rouba até a cor da pele”

O presidente da Fundação Palmares, jornalista Sérgio Camargo, reagiu com indignação ao tomar conhecimento de mais um “falso negro” na lista de candidatos ao cargo de vereador em São Paulo.

Relata que “surge mais um preto fake na esquerda. David Miranda (branco) ao menos se esforça para parecer preto. Este sujeito aqui nem se dá ao trabalho. O oportunismo racial dele é um insulto aos negros, que precisam lhe negar o voto. Não importa como “se percebe”, será sempre um BRANCO! JL Demasi, marido de Bela Gil, e candidato a vereador pelo PSOL, se declarou negro”. Para Camargo, “esse preto de Taubaté, marido da Bela Gil e candidato a vereador em São Paulo, insulta também os brancos ao renegar a própria cor, como se ela fosse um demérito.”

Fundeb para pagar despesas de combustível?

Prefeitos de todo o País e do Rio Grande do Sul, em particular, poderão ter sério incômodo com a forma como estão utilizando os recursos do Fundeb. Há notícias de prefeitos usando recursos do Fundeb, um fundo com recursos destinados exclusivamente à educação, para o custeio de despesas de combustíveis da frota da prefeitura. Soma-se a isso, a proibição de utilizar recursos do fundo no pagamento de professores aposentados e a exigência de excluir os inativos da conta de investimentos em educação, artifício que vem sendo usado para cumprir com a previsão constitucional do percentual de 25% aplicados na educação. Muitos prefeitos reeleitos terão de gerir este problema e os novos receberão esta herança.

Osmar Terra e as boas notícias

Ontem, o médico e deputado federal Osmar Terra trouxe boas notícias:

“Mais boas notícias. Tivemos neste dia 1/11 o menor número de casos novos registrados/dia da Covid 19, desde o dia 9 de maio. E o menor número de mortes diárias também!”.

Weintraub compara Joao Doria e Gretchen

O ex-ministro da Educação e atual diretor do Banco Mundial, Abraham Weintraub, fez ontem no Twitter mais um de seus irônicos comentários. Colocou lado a lado fotos de João Doria e da cantora Gretchen e comentou:

“Muito botox, tintura de cabelo na cor errada, maquiagem não ficou natural, depilou demais a sobrancelha e preenchimento labial em excesso. Forçou, muito artificial. Já no caso da Gretchen, a verdadeira rainha do rebolado, ficou legal.

